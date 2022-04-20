İbo Show konuğu Ayşe Dinçer, günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında yer alıyor. Ankara havaları ile bilinen ünlü şarkıcının hayatı merak konusu oldu. Peki İbo Show konuğu Ayşe Dinçer kimdir? Ayşe Dinçer kiminle evli? Ankaralı Ayşe eşi ne iş yapıyor? Ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi haberimizde...

AYŞE DİNÇER KİMDİR?

1977 doğumlu Ayşe Dinçer 44 yaşındadır. Aslen Mersinli olan Ayşe Dinçer, Emre Ergen ile evli.Liseler arası ses yarışmasında birinci olan Dinçer, genç yaşlarda Mersin'deki düğünlerde sahne aldı ve aile geçimine katkı sağladı. 1996'da ise Akkale'nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si olarak hayalini gerçekleştirmişti. 2002'de Mersin'den Ankara'ya yerleşen Dinçer, 6 yıl sonra İstanbul'a geldi. Koçum Benim isimli albüm ile birlikte İstanbul'da da sahne almaya başlayan Dinçer 2008'den itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesinde konser verdi.

AYŞE DİNÇER KİMİNLE EVLİ?

Ayşe Dinçer Emre Ergen ile evlidir. Ünlü ismin konser işlerini de eşi Emre Ergen üstlenmektedir.

Ayşe Dinçer'in albümleri:

1999- Gözlerin Aydın

2008- Koçum Benim

2010- Bu Fasulye 7.5 Lira

2011- Bay Bay Canım

2012- Nakış Nakış

2013- Gönüllerin Ayşesi

2014- Aşkımız Olay Olacak

2015- Bunun Adı Aşk

2017- Oh Sana



