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İbo Show konuğu Faik Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Faik Öztürk ile Safiye Soyman evli mi?

06.04.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programına konuk olan Faik Öztürk'ün hayatı araştırılıyor. Faik Öztürk'ün, "Gönül Türküleri" adlı albümü bulunuyor. Peki İbo Show konuğu Faik Öztürk kimdir? Faik Öztürk kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

İbo Show konuğu Faik Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Faik Öztürk ile Safiye Soyman evli mi?

Zaman zaman televizyon ekranlarında yerini alan Faik Öztürk'ün hayatı araştırılıyor. Faik Öztürk, 1999'dan beri Safiye Soyman ile beraber yaşıyor. İkilinin neden evlenmediğiyle alakalı Safiye Soyman şu yanıtı vermişti: "Boşanmamak için evlenmiyorum, çünkü engelli bir oğlum var. Evlenmememde oğlumun etkisi büyük. Ancak ben ne metres hayatı yaşıyorum, ne de nikâhsız çocuk yapıyorum. Kimsenin üstüne kuma da gitmedim. Bu tartışmadan sonra olan bana oldu." İşte Faik Öztürk hakkında detaylar...

FAİK ÖZTÜRK KİMDİR?

Astsubay çocuğu olduğu için farklı illerde ikamet eden Faik Öztürk,13 Nisan 1962'de Elazığ'ın Ağın ilçesinde doğdu. Çankaya Lisesi'nde okudu ve liseyi yarım bıraktı. Sonrasında bir fabrikada temizlik işine girdi. Bir buçuk sene sonra muhasebeye geçiş yaptı. 1982'de oradan ayrılırken, fabrikanın genel müdür yardımcısıydı.

59 yaşındaki Faik Öztürk, "Gönül Türküleri" adlı albümünden elde ettiği geliri şehit ailelerine armağan etti. İkinci albümün gelirini ise kekemelere bağışladı. Ankara'da bazı işletmelerin sahibi olan Öztürk ayrıca Dünya Bankası finanslı, yurt dışına ihraç işler yapmaktadır. Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası'nda 3 dönemdir meclis üyeliği yaptı.


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