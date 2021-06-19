İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Orhan Ölmez yer alıyor. Bunun ardından Orhan Ölmez'in kim olduğu, İbo Show seyircileri tarafından araştırılmaya başladı. İbo Show'a katılan Orhan Ölmez seyircilerin dikkatini çekti. Orhan Ölmez arabesk müzik, fantezi müzik, tasavvuf müziği, Türk halk müziği tarzında müzik yapmaktadır. Ölmez 2003 yılından 2021'e kadar birçok albüm çalışmasına imza atmıştır. Peki İbo Show konuğu Orhan Ölmez kaç yaşında? Orhan Ölmez kimdir ve nereli? İşte ayrıntılar...

İBO SHOW KONUĞU ORHAN ÖLMEZ KAÇ YAŞINDA? ORHAN ÖLMEZ KİMDİR VE NERELİ?

1 Mayıs 1978 Manavgat doğumlu Orhan Ölmez 43 yaşındadır. Arabesk müzik, tasavvuf müziği, Türk halk müziği, fantezi müzik, tarzında müzik yapmaktadır. Orhan Ölmez, şarkıcılığın yanında söz yazarlığı, besteci, aranjör ve sunuculuk da yapmış ve bu alanlarda da deneyim sahibi olmuştur. Ölmez, 2003 yılından beri birçok albüm çalışmasına imza atmıştır.

Anne ve babasının işi sebebiyle Ölmez Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaşamıştır. Ölmez eğitimini İzmir'de tamamlamıştır. Babasının hediye ettiği balama ile müzik hayatına ilk adımını atmıştır. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nda eğitim almıştır. Ardından TRT İzmir Radyosu, Türk Halk Müziği Korosu'nda bağlama sanatçısı olarak görev almıştır.