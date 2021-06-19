MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbo Show konuğu Orhan Ölmez kaç yaşında? Orhan Ölmez kimdir ve nereli?

İbo Show konuğu Orhan Ölmez kaç yaşında? Orhan Ölmez kimdir ve nereli?

19.06.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan Orhan Ölmez'in hayatı merak konusu oldu. "İbo Show konuğu Orhan Ölmez kaç yaşında?" , "Orhan Ölmez kimdir ve nereli?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Orhan Ölmez Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarıdır. İşte ayrıntılar...

İbo Show konuğu Orhan Ölmez kaç yaşında? Orhan Ölmez kimdir ve nereli?

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Orhan Ölmez yer alıyor. Bunun ardından Orhan Ölmez'in kim olduğu, İbo Show seyircileri tarafından araştırılmaya başladı. İbo Show'a katılan Orhan Ölmez seyircilerin dikkatini çekti. Orhan Ölmez arabesk müzik, fantezi müzik, tasavvuf müziği, Türk halk müziği tarzında müzik yapmaktadır. Ölmez 2003 yılından 2021'e kadar birçok albüm çalışmasına imza atmıştır. Peki İbo Show konuğu Orhan Ölmez kaç yaşında? Orhan Ölmez kimdir ve nereli? İşte ayrıntılar...

İBO SHOW KONUĞU ORHAN ÖLMEZ KAÇ YAŞINDA? ORHAN ÖLMEZ KİMDİR VE NERELİ?

1 Mayıs 1978 Manavgat doğumlu Orhan Ölmez 43 yaşındadır. Arabesk müzik, tasavvuf müziği, Türk halk müziği, fantezi müzik, tarzında müzik yapmaktadır. Orhan Ölmez, şarkıcılığın yanında söz yazarlığı, besteci, aranjör ve sunuculuk da yapmış ve bu alanlarda da deneyim sahibi olmuştur. Ölmez, 2003 yılından beri birçok albüm çalışmasına imza atmıştır.

Anne ve babasının işi sebebiyle Ölmez Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaşamıştır. Ölmez eğitimini İzmir'de tamamlamıştır. Babasının hediye ettiği balama ile müzik hayatına ilk adımını atmıştır. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nda eğitim almıştır. Ardından TRT İzmir Radyosu, Türk Halk Müziği Korosu'nda bağlama sanatçısı olarak görev almıştır.

İbo Show konuğu Orhan Ölmez kaç yaşında? Orhan Ölmez kimdir ve nereli?

ORHAN ÖLMEZ ALBÜMLERİ

Orhan Ölmez'in albümleri şunlardır:

Su Misali (2003)
Her Şeyin Farkındayım (2005)
Damla Damla (2008)
Orhan Ölmez (2011)
Orhan Ölmez 2+20 (2012)
Türkü (2014)
Ya Olmasaydın (2015)
Adam ve Kadın (2016)
Senin Gecen Güne benzer (2017)
İçerdeyim (2017)
Yar Ağladı Ben Ağladım (2017)
Doya Doya (2017)
Gel Ne Olur (2018)
Aldırma (2018)
Sessiz Sessiz (2019)
Merdo (2019)
Hayır Ve Şer (2020)
Bırak Gitsin (2021)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsollarıEvde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsolları
Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişmeTaşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Meghan Markle'la dalga geçti: Söylentiler duydumMeghan Markle'la dalga geçti: Söylentiler duydum
Anahtar Kelimeler:
Orhan Ölmez İbo Show
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Bakan Akar'ın büyük sevinci

Bakan Akar'ın büyük sevinci

Tatilciler 2 günlük tatil için Kuşadası'na akın etti

Tatilciler 2 günlük tatil için Kuşadası'na akın etti

Ülkede bir kural hariç "neredeyse her şey serbest"

Ülkede bir kural hariç "neredeyse her şey serbest"

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Seks için 100 bin dolardan vazgeçti

Seks için 100 bin dolardan vazgeçti

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Annesinden sonra kızı da paylaştı!

Annesinden sonra kızı da paylaştı!

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

İhanet iddiası olay olmuştu! Jet hızında boşandılar

İhanet iddiası olay olmuştu! Jet hızında boşandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.