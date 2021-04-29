İbo Show konukları belli oldu mu? 1 Mayıs İbo Show konukları kim?

Ekranların en uzun soluklu eğlence programı İbo Show, İbrahim Tatlıses'in geçirdiği korkunç kazanın ardından ekranlara veda etmişti. Bu yıl yeniden başlayan İbo Show her hafta cumartesi akşamı Star TV'de seyirciyle buluşuyor. 'İbo Show'un yeni bölümüne; Simge Sağın, Ebru Yaşar, Murat Dalkılıç ve Ersay Üner konuk oluyor.

İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU MU? 1 MAYIS İBO SHOW KONUKLARI KİM?

Star TV ekranlarında her cumartesi izleyici karşısına çıkan 'İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. 1 Mayıs Cumartesi günü 24. bölümüyle ekranlara gelecek programa birbirinden ünlü isimler konuk oluyor.

'İbo Show'un yeni bölümüne; Simge Sağın, Ebru Yaşar, Murat Dalkılıç ve Ersay Üner konuk oluyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı program, 1 Mayıs Cumartesi günü günü saat 20:00'da başlayacak.

GÖZYAŞLARI İLE DUA ETTİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta stüdyoda sıra gecesinin yapıldığı 'İbo Show'da duygusal anlar yaşandı. Programda eski görüntülerin VTR'sini görünce duygusal dakikalar yaşayan İbrahim Tatlıses, ağlayarak Allah'a yakardı. İmparator, "Allah’ım sesimi geri ver! Sesimi geri vermezsen oturduğum yeri geri ver. Senden önüne eğilerek rica ediyorum. Derdi sen verdin dermanımı da ver” diyerek dua etti.



