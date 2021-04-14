İbo Show konukları belli oldu mu? Bu hafta hangi ünlüler gelecek?

İbo Show izleyicileri, hem müziğe hem de eğlenceye doyacak. İbo Show’un yayınlanan yeni bölüm fragmanında bir ünlü oyuncu ile birlikte üç deneyimli sanatçı programa konuk olacak. İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU MU? 9 sene aranın ardından yeniden izleyicisiyle buluşan İbo Show'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı. 17 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak İbo Show’un yeni bölümünde; Erkan Petekkaya, Deniz Seki, İrem Derici ile Sinan Akçıl konuk olacak. 17 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak olan İbo Show’un 22. yeni bölümünde eğlence dolu bir gece yaşanacak. Eğlencenin eksik olmayacağı İbo Show’da, keyifli dakikalar seyirciyi bekliyor. ERKAN PETEKKAYA KİMDİR? 11 Aralık 1970’te Elazığ’da doğan Erkan Petekkaya, aslen Diyarbakırlıdır. Çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçiren Erkan Petekkaya, Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, sonrasında Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okudu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Erkan Petekkaya, 1993 yılından bu yana devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer aldı. 1994’te kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998’de Güzel Günler dizisiyle devam eden Erkan Petekkaya, 1999’da Aynalı Tahir adındaki dizi için kamera karşısına geçti.

Bedel, Aşkına Eşkıya, Taştan Kalp ve Japon Gelin projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde hayat verdiği “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol alan Erkan Petekkaya, 2005’te Köpek dizisiyle sevenleriyle buluşuyor. Burada hayat verdiği Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilen Erkan Petekkaya, 2005-2007 yıllarında ATV’de yayınlanan Beyaz Gelincik adındaki televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’e hayat verdi. 2007’deki Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandıran Erkan Petekkaya, 2008’de ise Son Bahar dizisinde Holding'de yönetici olan “Galip”'e hayat verdi. 2010’da ise Hanımeli Sokağı adlı dizide oynayan Erkan Petekkaya, 2010-2012 yıllarında Öyle Bir Geçer Zaman ki adındaki dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. DENİZ SEKİ KİMDİR? 1 Temmuz 1970’te İstanbul’da doğan Deniz Seki, ilkokulu Maçka Süheyla Artam'da, orta ve lise eğitimini de yatılı olarak Çamlıca Kız Lisesi'nde okudu. Okulu bitirmesinin ardından, TRT İstanbul televizyonundaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu olan Deniz Seki, ilk başta 1993’te Melih Kibar ile tanıştı.

Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi sanatçılara vokalistlik yapan Deniz Seki, 1995’te, Pop-Show 95 Şarkı yarışmasına katıldı. Kendi yazdığı şarkı ile birinci olan Deniz Seki, 9 Nisan 1997’de ilk albümü söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan Hiç Kimse Değilim’i yayınladı. 2 Aralık 1999’da, söz ve müziklerinin birçoğu kendisine ait olan Anlattım isimli albümü yayınlandı. 12 Mayıs 2006’da piyasaya çıkan Ali Kocatepe'nin 41 Kere Maşallah adlı albümünde "Herşey Senin İçin" adındaki parçayı seslendirmiş ve aynı sene Ayla Dikmen için hazırlanan ve çeşitli sanatçıların Ayla Dikmen'in şarkılarını okuduğu albümde Deniz Seki, albümle aynı ismi taşıyan "Sensiz Yaşayamam" adlı parçayı seslendirmiştir. 2007’de Ayhan Günyıl'ın "Gitti Gideli" parçasına da vokal yapmıştır. Ercan Saatçi'nin Mucize Nağmeler adlı alaturka albümünde "At Kadehi Elinden" adlı parçayı seslendirmiştir. Mucize Nağmeler isimli albümün ilk klibi de bu şarkıya çekilmiştir. Uyuşturucu sebebiyle 24 Şubat 2010’da görülen davanın ardından Deniz Seki, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne götürülmüştür.

Deniz Seki, cezaevinde geçirdiği 218 günün ardından 2 Kasım 2010'da görülen ilk duruşmada tahliye edildi. 16 Kasım 2014 tarihinde yeniden cezaevine gönderilen Deniz Seki, 5 Haziran 2017’de hapisten tekrardan çıktı. Diskografi Albüm

Hiç Kimse Değilim (1997)

Anlattım (1999)

Şeffaf (2001)

Aşkların En Güzeli (2003)

Aşk Denizi (2005)

Sahici (2008)

Sözyaşlarım (2011)

İz (2014) Kazandığı ödüller Yıl Ödül veren organizasyon Kategori Sonuç

2006 4.MÜ-YAP Müzik Ödülleri Altın Albüm (Aşk Denizi) Kazandı

12.Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Pop Kadın Sanatçı Kazandı

MGD 15.Altın Objektif Ödülleri Yılın En İyi Albümü (Aşk Denizi) Kazandı

Altın Nota Ödülleri En İyi Müzik ve Yılın Şarkısı (Masal) Kazandı

2012 Karadeniz Vakfı (KarVak) Ödülleri Yılın En İyi Şarkısı (Suya Hapsettim) Kazandı

2013 2.OMÜ Medya Ödülleri En İyi Kadın Şarkıcı Kazandı

2014 İstanbul Fm 20.Altın Ödülleri En İyi Dilek Ödülü Kazandı İREM DERİCİ KİMDİR? 21 Mart 1987’de Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olarak doğan İrem Derici, 4 yaşında org çalmaya başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü liseyle birlikte bitiren İrem Derici, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi.

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans programı devam ederken O Ses Türkiye'ye katılan İrem Derici, yarı finale yükseldi. Aynı zamanda Monopop adındaki grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne alan İrem Derici, 2012 tarihinde "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başladı. Arkasından Mayıs 2013 tarihinde ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkaran İrem Derici, aynı sene İki adındaki bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmî Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı. Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya sürdü. 2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit olarak YouTube'da izlenme başarısı yakaladı. Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekildi. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" single'ların yayımladı. "Aşk Eşittir Biz", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi.

Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i GNL Entertainment etiketiyle piyasaya sürdü. Albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı, Türkiye'de aralıksız dört hafta bir numarada kaldı. Albümün ikinci klibi "Evlenmene Bak" şarkısına çekildi ve klipte Sinan Akçıl da oynadı. Ardından üçüncü klip "Dur Yavaş" ve dördüncü klip "Bana Hiçbir Şey Olmaz" şarkılarına geldi. 13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da tek celselik bir boşanma davasıyla sonlandırdı. 11 Temmuz-21 Eylül 2016'da Rising Star Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda jüri üyeliği yaptı. 2017'de Mustafa Ceceli'nin Zincirimi Kırdı Aşk albümünün çıkış şarkısı "Kıymetlim"de ve Yonca Evcimik'in "Kendine Gel" single'ında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Ayrıca kendisine ait "Tektaş" adlı bir single piyasaya sürdü. SİNAN AKÇIL KİMDİR?



20 Mayıs 1982’de Hollanda’nın Leeuwarden kentinde doğan Sinan Akçıl, aslen Çanakkale Biga’lıdır. Keman virtüözü ve Tekfen Filarmoni Orkestrası şefi Saim Akçıl'ın oğlu olan Sinan Akçıl’ın annesinin ismi Gaye Çağlayan’dır. Kardeşi ise piyanist İdil Akçıl’dır. (d.1977)

Aile 1982’de Hollanda’nın Leeuwarden kentinden İstanbul’a taşındı. Anne ve babası daha sonra boşandı. Müzik hayatına 6 yaşında Kadıköy Belediye Konservatuarı Piyano Bölümü'nde başlayan Sinan Akçıl, eğitimini konservatuarda devam ettirdi. 9 yaşında Konservatuarı bırakıp St. Benoit Fansız Lisesi'ne giren Sinan Akçıl, St. Benoit Lisesi öğrencisiyken 1995’te okul orkestrasında yer aldı ve aynı sene pop dalında ilk beste ödülünü kazanan Sinan Akçıl, popüler müziği kendine daha yakın buldu ve Türk Pop Müziği'ne yeni bir soluk getireceğine inanarak bu yönde devam etti. Şimdiye kadar Ferhat Göçer, İzel Çelikgöz, Nilüfer, Enbe Orkestrası, Candan Erçetin, Petek Dinçöz, Kibariye, Ebru Gündeş gibi ünlü sanatçılar ile çalıştı. 2008 yılı Sinan Akçıl’ın adeta kırılma noktası oldu ve adının yer aldığı albüm satışları oldukça iyi rakamlar elde etti. Şarkılarıyla her yaşa ve her kesime hitap eden Sinan Akçıl, bestelerinin neredeyse hepsi hit şarkılar kategorisinde yer aldı. 2009'un Mayıs ayında Hadise’nin Eurovision Şarkı Yarışmasına katıldığı ve 4. Olduğu “Düm Tek Tek” şarkısının söz ve bestesinde Sinan Akçıl imzası vardır.