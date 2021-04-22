İbo Show konukları belli oldu mu? İbo Show'a bu hafta hangi ünlü isimler gelecek?

Her Cumartesi saat 20:00'da Star TV'de yayınlanan sevilen program İbo Show bu hafta da birbirinden eğlenceli konuklar ve müzikleriyle 23. bölümüyle yayınlanacak. 22. bölümde İrem Derici, Deniz Seki, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya gibi isimler konuk olmuştu. Peki 24 Nisan İbo Show konukları belli oldu mu?

İBO SHOW'A BU HAFTA HANGİ ÜNLÜ İSİMLER GELECEK? 24 NİSAN İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un son yeni bölümü 17 Nisan Cumartesi günü yayınlanmış ve İrem Derici, Erkan Petekkaya, Deniz Seki, Sinan Akçıl konuk olmuştu. Programda ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in, Deniz Seki'ye yönelik söyledikleri sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmuştu. İbrahim Tatlıses, verdiği kilolarla gündemde olan Deniz Seki'ye "Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" deyince Deniz Seki gülerek tepki vermiş ve eğlenceli dakikalar yaşanmıştı.

Müzik dünyasından ve televizyon dünyasından isimleri konuk eden İbo Show'un 24 Nisan Cumartesi yayınlanacak yeni bölümünde yer alacak konuklar ise açıklandı.

Programın 24 Nisan'da yayınlanacak olan yeni bölümüne sıra gecesi ekibiyle Zekeriya Ünlü konuk olacak.

İşte İbo Show 23. bölüm fragmanı: