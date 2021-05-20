İbo Show konukları belli oldu mu? İşte yeni bölüm fragmanında yaşanacaklar…

Şarkının sözlerini ise Tayfun Soydemir yazmış, Hüseyin Kağıt da Özkan Özcan ile birlikte 2012’de şarkıyı seslendirmiştir. Şarkı, 4 ay kibi kısa sürede 4,5 milyondan fazla izlenerek, o dönem önemli bir rekor kırmıştı.

Star TV ekranlarında her hafta cumartesi günleri yayınlanan ve İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show’un 25. bölüm fragmanı yayınlandı. 22 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak İbo Show’a bu hafta Hüseyin Kağıt, Ankaralı Ayşe, Mustafa Taş, Veli Erdem Karakülah, İbocan ve Serkan Nişancı konuk oluyor.

İbo Show ’un yeni bölümünde yine birbirinden ünlü isimler programa konuk oluyor. Her hafta 2-3 önemli ünlü ismi konuk olarak alan İbrahim Tatlıses ’in sunduğu İbo Show’da bu hafta tam 6 birbirinden ünlü isim şarkılarıyla, sohbetleriyle, seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak.

2002’de Mersin'den Ankara'ya yerleşen Ankaralı Ayşe, 6 sene burada yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı. Koçum Benim adındaki albümle beraber İstanbul'da da sahne almaya başlayan Ankaralı Ayşe, 2008'den itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesinde sayısız konsere imza attı.

Çok genç yaşlarda Mersin'deki düğünlerde sahne alan Ankaralı Ayşe, ailesinin geçimine katkı sağladı. 1996’da Belkıs Akkale'nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılan Ankaralı Ayşe, yarışmada Akdeniz bölge 1.si ve Türkiye 2.si oldu.

1977’de doğan ve Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer, aslen Mersinli olmasına rağmen Ankara'da doyduğunu belirtmişti."Artık Ankara'lıyım" diyerek bu konuya açıklık getiren Ankaralı Ayşe, Mersin Gazi Lisesinde eğitim görürken, Liseler arası ses yarışmasında birinci oldu.

Ailesi, müziğe olan ilgisine destek olunca, okul dönemlerinde bağlama, keman ve gitar çalmaya başlayan Veli Erdem Karakülah, profesyonel olarak müzikle uğraşıyor. Kariyerindeki ilk profesyonel çalışmasına ‘’Sevenden Adam Olmaz’’ klibi ile başlayan Veli Erdem Karakülah, sonra 11 parçadan oluşan tüm eserlerin söz müziği kendine ait olan ilk albümü Milad'ı 2012’de piyasaya sürdü.

Bu albümdeki Dilek ağacı, Sıkı tut, Sözüm yine söz, Benle var mısın gibi hemen hemen her parça dinleyicileri tarafından benimsenen ve büyük ilgi gören Veli Erdem Karakülah, yurt içi ve yurt dışında birçok konser, festival ve özel programlarda sahne aldı. 2015’te yine kendi eseri olan Sende Anlarsın parçasına klip çeken Veli Erdem Karakülah, 2016’da Ahtım Var Benim albümünü piyasaya sürdü.

Yine albümde Alda git, Ahtım var benim, Bana yazık gibi parçaları seslendiren Veli Erdem Karakülah’ın 400 civarında kayıtlı eseri bulunuyor. Git Yoluna Sevdiğim parçası ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Veli Erdem Karakülah, albümlerine devam ediyor…

ANKARALI İBOCAN KİMDİR?

Ocak 1977’de Ankara'nın Kalecik ilçesinde doğan İbocan’ın gerçek adı İbrahim Kibaroğlu’dur. Sesinin dışında sazı ve müzisyen kimliği ile de çok beğenilen İbocan, katıldığı etkinlikler ve konserler sayesinde geniş kitlelere adını duyurdu.

2015’te Sensizlik Ölüm Gibi adındaki albümünü müzik severlerle paylaşan İbocan, 2016’da Baba Mirası adındaki sinema filminde Baturay karakterine hayat verdi.