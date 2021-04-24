İbo Show konukları kimdir? 24 Nisan İbo Show konukları belli oldu!

Ekranların en uzun soluklu eğlence programı İbo Show, İbrahim Tatlıses'in geçirdiği korkunç kazanın ardından ekranlara veda etmişti. Bu yıl yeniden başlayan İbo Show her hafta cumartesi akşamı Star TV'de seyirciyle buluşuyor. İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve uzun bir aradan sonra tekrar yayınlanmaya başlayan İbo Show'un bu haftaki konukları merak ediliyor.

24 NİSAN CUMARTESİ İBO SHOW KONUKLARI KİMLER? İBO SHOW KONUKLARI KİMDİR?

İbo Show’da bu hafta sıra gecesi rüzgarı esecek. Programa bu hafta Zekeriya Ünlü konuk olacak. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

İBO SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, her hafta çok özel bölümlerle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

ÇİĞ KÖFTELER ADIYAMAN'DAN

Adıyaman'ın eşsiz seslerinden olan Delal Metin lakaplı Metin Daşdelen'in oğlu sesi kadar yaptığı çiğköftelerde damaklarda eşsiz lezzet bırakan ve marka haline gelen İbrahim Daştelen'in yoğurduğu çiğköfte ile programa damga vurdu.