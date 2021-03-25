İbo Show konukları kimler? İbo Show’a bu hafta hangi ünlüler gelecek?

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği İbo Show, her Cumartesi birbirinden ünlü konukları ile izleyici ile buluşuyor. Cumartesi yayınlanacak yeni bölümün fragmanı da yayınlandı. İBO SHOW KONUKLARI KİMLER? 27 Mart Cumartesi günü Show TV’de yayınlanan İbo Show’un bu haftaki konukları Sami Özer, Melihat Gürses, Orhan Hakalmaz, Hakan Mengüç ve Sümer Ezgü.

SAMİ SAVNİ ÖZER KİMDİR? Sami Savni Özer, 1950 İstanbul doğumludur. Besteci ve Tasavvufi Musikisi Sanatçısıdır. 1998-1999 yıllarında MFÖ ile birlikte çeşitli konserlere katıldı. Mazhar Alanson ve Cem Yılmaz’ın birlikte rol aldıkları “Her Şey Çok Güzel Olacak” filminin, “Bu ne biçim hikaye böyle” ve “ Fırtınalar” adlı şarkılarını Mazhar Alanson’la birlikte seslendirdi. 2005 yılında gösterime giren "Beyza'nın Kadınları" filminin Fahir Atakoğlu imzalı soundtrack albümünde ise “Aman” adlı parçada gazel seslendirdi.

MELİHAT GÜRSES KİMDİR? Melihat Gürses, Türk Sanat Müziği sanatçısıdır. 1958, Konya doğumludur. 1981 senesinde TRT İstanbul Radyosu ile müzik hayatına adım atmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunudur. Günümüzde televizyon programları yapmakta, yurtdışı ve yurtiçi konserlerde solist olarak sahne almakta aynı zamanda TRT İstanbul Radyosunda besteleri seslendirmektedir.

ORHAN HAKALMAZ KİMDİR? Orhan Hakalmaz, 10 Kasım 1964, Samsun doğumludur. 1977 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nı kazanarak yükseköğrenimine başladı. Bu arada TRT İstanbul Radyosunda akitli saz sanatçısı olarak yaklaşık iki yıl görev yaptı. Yükseköğrenimini bitirdiği 1988 yılında İTÜ Devlet Konservatuarında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. TRT Radyosunun ve Devlet Konservatuarının THM konserlerinde solist, korist ve bağlama sanatçısı olarak yer aldı.

HAKAN MENGÜÇ KİMDİR? Hakan Mengüç, neyzen ve yazardır. Sosyal medya paylaşımlarında huzurlu bir yaşam için sufi öneriler sunmakta ve kendi üflediği ney parçalarını paylaşmaktadır. Hakan Mengüç, bir dönem Güney Afrika'da aslan ve bengal kaplanlarıyla yaşadı. Onların bakımı ve rehabilitasyonu üzerine eğitim aldı.