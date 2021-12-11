MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show bitti mi, final mi oldu?

İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show bitti mi, final mi oldu?

11.12.2021 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen eğlence programı İbo Show’un yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show’un yayın akışında yer almaması, programın final olup olmadığı sorusunu akla getirdi. Peki İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show bitti mi, final mi oldu? İşte ayrıntılar...

İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show bitti mi, final mi oldu?

İbo Show bu hafta yayın akışında yer almadı. Her hafta müzik ziyafeti yaşatan programın yayınlanmama sebebi merak konusu oldu. Peki İbo Show bitti mi?

İBO SHOW BİTTİ Mİ?

İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show her hafta Cumartesi akşamları ekrana geliyordu. Sevilen program yeni sezonda ekrana gelmeyince akıbeti merak konusu oldu. 11 Aralık Star TV yayın akışında 20:00’da Ada Masalı dizisi yer almakta.

İbo Show’un yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir duyuru paylaşılmadı. Ancak yeni bir bilgi geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

11 ARALIK 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Annemizi Saklarken
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Yerli Dizi
13:30 Yerli Dizi
15:40 En Güzel Bölüm
16:00 Annemizi Saklarken
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
00:15 Annemizi Saklarken
03:00 Yerli Dizi Tekrar
05:15 Sana Söz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Dünyanın en güzel bireyi geliyor!""Dünyanın en güzel bireyi geliyor!"
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
Eda Ece saçlarını kesti! İzleyici panik olduEda Ece saçlarını kesti! İzleyici panik oldu
Anahtar Kelimeler:
Star TV İbo Show
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Kızını çok harcadılar" mesajını atıp intihar etmişti!

"Kızını çok harcadılar" mesajını atıp intihar etmişti!

İstanbul'da fırtına! Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

İstanbul'da fırtına! Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

Otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

10 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

10 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Müge Anlı'da şaşkına çeviren an! Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atmıştı, şimdi de...

Müge Anlı'da şaşkına çeviren an! Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atmıştı, şimdi de...

Çölde yarı çıplak poz verdi!

Çölde yarı çıplak poz verdi!

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.