İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show bitti mi, final mi oldu?

İbo Show bu hafta yayın akışında yer almadı. Her hafta müzik ziyafeti yaşatan programın yayınlanmama sebebi merak konusu oldu. Peki İbo Show bitti mi?
İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show her hafta Cumartesi akşamları ekrana geliyordu. Sevilen program yeni sezonda ekrana gelmeyince akıbeti merak konusu oldu. 11 Aralık Star TV yayın akışında 20:00’da Ada Masalı dizisi yer almakta.
İbo Show’un yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir duyuru paylaşılmadı. Ancak yeni bir bilgi geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.
06:30 Annemizi Saklarken
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Yerli Dizi
13:30 Yerli Dizi
15:40 En Güzel Bölüm
16:00 Annemizi Saklarken
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
00:15 Annemizi Saklarken
03:00 Yerli Dizi Tekrar
05:15 Sana Söz
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