İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show bitti mi, final mi oldu?

İbo Show bu hafta yayın akışında yer almadı. Her hafta müzik ziyafeti yaşatan programın yayınlanmama sebebi merak konusu oldu. Peki İbo Show bitti mi?

İBO SHOW BİTTİ Mİ?

İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show her hafta Cumartesi akşamları ekrana geliyordu. Sevilen program yeni sezonda ekrana gelmeyince akıbeti merak konusu oldu. 11 Aralık Star TV yayın akışında 20:00’da Ada Masalı dizisi yer almakta.

İbo Show’un yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir duyuru paylaşılmadı. Ancak yeni bir bilgi geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

11 ARALIK 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Annemizi Saklarken

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Yerli Dizi

13:30 Yerli Dizi

15:40 En Güzel Bölüm

16:00 Annemizi Saklarken

18:45 Star Haber

20:00 Ada Masalı

00:15 Annemizi Saklarken

03:00 Yerli Dizi Tekrar

05:15 Sana Söz



