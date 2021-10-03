İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show yeni sezon tarihi belli oldu mu?

İbrahim Tatlıses, İbo Show programında birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor. Ayrıca birbirinden güzel şarkıların söylendiği İbo Show, seyirciler tarafından en çok ilgi duyulan programlar arasında yer alıyor. Söz konusu program en son 26 Haziran Cumartesi günü ekranlara gelmişti. İbo Show sevenlerinin gözleri yeni bölüm fragmanında...

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star TV'nin sevilen programları arasında olan İbo Show, yaz ayının gelmesiyle sezon finali yapan yapımlar arasında yer aldı. En son 26 Haziran Cumartesi günü yayınlanan İbo Show programının 2. sezonu seyirciler tarafından bekleniyor. İbo Show'a birbirinden ünlü, değerli isimler konuk oluyor ve birbirinden değerli şarkılar okunuyor. Söz konusu programın yeni sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. İbo Show'un önümüzdeki haftalarda başlayacağı öngörülüyor.

2 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Bir Demet Tiyatro

16.00 En Güzel Bölüm

16.15 En Güzel Bölüm

18.45 Star Haber

20.00 Benzemez Kimse Bize

22.30 Vizontele

00.30 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Güzel Köylü



