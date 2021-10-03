MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show yeni sezon tarihi belli oldu mu?

İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show yeni sezon tarihi belli oldu mu?

03.10.2021 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmparator lakabıyla bilinen İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği "İbo Show" geçtiğimiz yayın döneminde yayın hayatına kısa bir mola verip sezon finaline giden yapımlar arasındaydı. Ekim ayının gelmesi ve yeni yayın döneminin başlamasıyla İbo Show'un ekranlara ne zaman döneceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show yeni sezon tarihi belli oldu mu?

İbrahim Tatlıses, İbo Show programında birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor. Ayrıca birbirinden güzel şarkıların söylendiği İbo Show, seyirciler tarafından en çok ilgi duyulan programlar arasında yer alıyor. Söz konusu program en son 26 Haziran Cumartesi günü ekranlara gelmişti. İbo Show sevenlerinin gözleri yeni bölüm fragmanında...

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star TV'nin sevilen programları arasında olan İbo Show, yaz ayının gelmesiyle sezon finali yapan yapımlar arasında yer aldı. En son 26 Haziran Cumartesi günü yayınlanan İbo Show programının 2. sezonu seyirciler tarafından bekleniyor. İbo Show'a birbirinden ünlü, değerli isimler konuk oluyor ve birbirinden değerli şarkılar okunuyor. Söz konusu programın yeni sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. İbo Show'un önümüzdeki haftalarda başlayacağı öngörülüyor.

2 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Bir Demet Tiyatro
16.00 En Güzel Bölüm
16.15 En Güzel Bölüm
18.45 Star Haber
20.00 Benzemez Kimse Bize
22.30 Vizontele
00.30 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Güzel Köylü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"
PARTNERİşte doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemlerİşte doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemler
Sıfır makyajlı pozu olay olduSıfır makyajlı pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İbo Show
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal’dan eski kanalına sert tepki: İğrenç içerikler

Fatih Portakal’dan eski kanalına sert tepki: İğrenç içerikler

2 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

2 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Çok konuşulacak cinsellik itirafı

Çok konuşulacak cinsellik itirafı

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Şaşkına çeviren olay! Eşi, dolandırmaya kalktıkları adama kaçtı

Şaşkına çeviren olay! Eşi, dolandırmaya kalktıkları adama kaçtı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Eşiyle birlikteyken sevgilisine yakalandı!

Eşiyle birlikteyken sevgilisine yakalandı!

Bülent Ersoy'a yıkan haber! 21 kişilik orkestrası tutuklandı

Bülent Ersoy'a yıkan haber! 21 kişilik orkestrası tutuklandı

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.