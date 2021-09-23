İbo Show'un seksi dansözü son haliyle şoke etti! Yıllar acımamış

Bir dönemin en çok izlenen programlarından İbo Show'a yeteneği ve güzelliğiyle damga vuran oryantal Leyla Adalı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Şimdilerde Yalova'da yaşamını sürdüren oryantal, değişimiyle şaşırttı. İşte Leyla Adalı'nın son hali:

''KIZ BEN SENİ DÖVERİM''

Leyla Adalı, 2006 yılında 'Kılıç' ve 'Atmaca' operasyonları kapsamında gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim olan Adalı, basın mensuplarının ''Teslim mi oldunuz?'' sorusuna sinirlenerek "Ben niye teslim olayım. Birşey mi yaptım. Kız ben seni döverim" diyerek öfkelenmişti.

UYUŞTURUCUYU BIRAKTIĞINI SÖYLEDİ

Leyla Adalı, artık uyuşturucu kullanmadığını belirttikten sonra kendisine yöneltilen "Gençlere bir mesajınız var mı?" sorusuna, "Onlara anneleri ve babaları bir şey söylesin, ben niye bir şey söyleyeyim" yanıtını vermişti.



