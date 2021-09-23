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  4. İbo Show'un seksi dansözü son haliyle şoke etti! Yıllar acımamış

İbo Show'un seksi dansözü son haliyle şoke etti! Yıllar acımamış

23.09.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 1993 yılında yayınlanan İbo Show programına düzgün fiziği ve gülen yüzüyle damga vuran oryantal Leyla Adalı, yıllar içindeki değişimiyle şoke etti. Adalı'yı görenler ''Yıllar acımamış'' demekten kendini alamadı.

İbo Show'un seksi dansözü son haliyle şoke etti! Yıllar acımamış

Bir dönemin en çok izlenen programlarından İbo Show'a yeteneği ve güzelliğiyle damga vuran oryantal Leyla Adalı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Şimdilerde Yalova'da yaşamını sürdüren oryantal, değişimiyle şaşırttı. İşte Leyla Adalı'nın son hali:

İbo Show'un seksi dansözü son haliyle şaşkına çevirdi! Yıllar acımamış

İbo Show'un seksi dansözü son haliyle şaşkına çevirdi! Yıllar acımamış

''KIZ BEN SENİ DÖVERİM''

Leyla Adalı, 2006 yılında 'Kılıç' ve 'Atmaca' operasyonları kapsamında gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim olan Adalı, basın mensuplarının ''Teslim mi oldunuz?'' sorusuna sinirlenerek "Ben niye teslim olayım. Birşey mi yaptım. Kız ben seni döverim" diyerek öfkelenmişti.

İbo Show'un seksi dansözü son haliyle şoke etti! Yıllar acımamış

UYUŞTURUCUYU BIRAKTIĞINI SÖYLEDİ

Leyla Adalı, artık uyuşturucu kullanmadığını belirttikten sonra kendisine yöneltilen "Gençlere bir mesajınız var mı?" sorusuna, "Onlara anneleri ve babaları bir şey söylesin, ben niye bir şey söyleyeyim" yanıtını vermişti.

İbo Show'un seksi dansözü son haliyle şoke etti! Yıllar acımamış


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İbo Show
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