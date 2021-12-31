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İbo Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık İbo Show'da kimler var?

31.12.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'da bu akşam yılbaşına özel birbirinden ünlü konuklar yer alıyor. Oyuncusundan şarkıcısına en tanınan isimlerin yer aldığı İbo Show'da, yılbaşı konukları araştırılıyor. İşte İbo Show yılbaşı konukları!

İbo Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık İbo Show'da kimler var?

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla bu akşam 20.00'da başlayan İbo Show'da birbirinden önemli isimler yer alıyor. Seyirciler İbo Show yılbaşı konukları kimler? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte İbo Show yılbaşı konukları!

GÜLBEN ERGEN

İbo Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık İbo Show'da kimler var?

SERDAR ORTAÇ

İbo Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık İbo Show'da kimler var?

ÜMİT BESEN

İbo Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık İbo Show'da kimler var?

İREM DERİCİ

İbo Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık İbo Show'da kimler var?

CEYLAN

İbo Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık İbo Show'da kimler var?

MAHMUT TUNCER

İbo Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık İbo Show'da kimler var?

İDO TATLISES

İbo Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık İbo Show'da kimler var?

ŞAFAK SEZER

İbo Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık İbo Show'da kimler var?

ORYANTAL DİDEM

İbo Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık İbo Show'da kimler var?

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İbo Show
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