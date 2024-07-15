İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Kurtarılamadılar... Yaya geçidinde dehşet

Mardin'de kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva’ya (11) çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 2 çocuk, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan İbrahim Halil Bumanhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakıma alınan Orhan Kemal Duva da sabah saatlerinde doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Çocukların cenazeleri, otopsinin ardından Arap Mezarlığı’nda defnedildi.
Kaza ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
(DHA)