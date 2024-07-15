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  4. İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Kurtarılamadılar... Yaya geçidinde dehşet

İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Kurtarılamadılar... Yaya geçidinde dehşet

15.07.2024 15:35
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Mardin'de, dün yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede ölen 10 yaşındaki İbrahim Halil Bumanhan'ın ardından, 11 yaşındaki Orhan Kemal Duva da yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.

İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Kurtarılamadılar... Yaya geçidinde dehşet

Mardin'de kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva’ya (11) çarptı.

2 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 2 çocuk, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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DÜN İBRAHİM BUGÜN KEMAL CAN VERDİ

Tedaviye alınan İbrahim Halil Bumanhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakıma alınan Orhan Kemal Duva da sabah saatlerinde doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

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TOPRAĞA VERİLDİLER

Çocukların cenazeleri, otopsinin ardından Arap Mezarlığı’nda defnedildi.

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SÜRÜCÜNÜN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Kaza ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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