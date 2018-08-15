İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü başvuruları bekliyor

İSTANBUL (AA) - Kale Grubu’nun, 2016 tarihinde vefat eden Kurucusu ve Onursal Başkanı İbrahim Bodur’un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla, dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik ağı Ashoka ortaklığında bu yıl ikincisini düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü için başvurular açıldı.

Kale Grubu açıklamasına göre, grubun, yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek amacıyla Ashoka ortaklığında düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü için başvurular 21 Eylül 2018 tarihine kadar www.ibrahimbodurodulleri.com adresinden yapılabilecek.

İkinci yılında “hayata değer” temasıyla kurgulanan ve daha iyi bir gelecek için değer bilmek kadar değer katmanın da fark yaratacağına işaret eden programa üç kategoride başvurmak mümkün. Her bir kategori için ödül miktarı 50 bin TL oldu.

"Erken Aşama" kategorisine belirli bir bölgede pilot uygulaması bulunan ve yarattığı sosyal etkinin yaygınlaşma potansiyeli bulunan sosyal girişimciler başvurabiliyor. "İleri Aşama" kategorisine de geniş bir bölgede uygulaması bulunan ve faaliyet gösterdiği alanda sosyal sorunun çözümü için geniş çaplı bir değer önerisi sunan sosyal girişimcilerin başvuruları bekleniyor. "İş birliği Ödülü"nde ise sosyal etkiyi artırmak amacıyla iki kurum arasında geliştirilen iş birliği projelerine ilişkin başvurular alınıyor. Bu kategori ilk olma özelliğini taşıyor.