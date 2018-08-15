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İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü başvuruları bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

Kale Grubu’nun yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek amacıyla Ashoka ortaklığında, “hayata değer” temasıyla düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü için başvurular başladı -Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay: -"Sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek ve yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek amacıyla başlattığımız İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü bizim için çok kıymetli. Bu gönül projesini ilerletmek ve büyütmek de en büyük isteğimiz"

İSTANBUL (AA) - Kale Grubu’nun, 2016 tarihinde vefat eden Kurucusu ve Onursal Başkanı İbrahim Bodur’un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla, dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik ağı Ashoka ortaklığında bu yıl ikincisini düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü için başvurular açıldı.

Kale Grubu açıklamasına göre, grubun, yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek amacıyla Ashoka ortaklığında düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü için başvurular 21 Eylül 2018 tarihine kadar www.ibrahimbodurodulleri.com adresinden yapılabilecek.
İkinci yılında “hayata değer” temasıyla kurgulanan ve daha iyi bir gelecek için değer bilmek kadar değer katmanın da fark yaratacağına işaret eden programa üç kategoride başvurmak mümkün. Her bir kategori için ödül miktarı 50 bin TL oldu.

"Erken Aşama" kategorisine belirli bir bölgede pilot uygulaması bulunan ve yarattığı sosyal etkinin yaygınlaşma potansiyeli bulunan sosyal girişimciler başvurabiliyor. "İleri Aşama" kategorisine de geniş bir bölgede uygulaması bulunan ve faaliyet gösterdiği alanda sosyal sorunun çözümü için geniş çaplı bir değer önerisi sunan sosyal girişimcilerin başvuruları bekleniyor. "İş birliği Ödülü"nde ise sosyal etkiyi artırmak amacıyla iki kurum arasında geliştirilen iş birliği projelerine ilişkin başvurular alınıyor. Bu kategori ilk olma özelliğini taşıyor.

Seçici Kurul değerlendirmesinin 31 Ekim’de tamamlanmasının ardından, kazananlar 4 Aralık’ta düzenlenecek ödül gecesinde açıklanacak.

Geçen yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen yüzlerce başvuru alan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü’nün kazananları otizmli çocuklar için ücretsiz eğitim sağlayan "Otsimo", öğretmen değişimiyle köy okullarında nitelik artışı ve fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan "KODA" ve internet alışverişlerinde küsuratların bağışıyla STK’lara önemli bir kaynak yaratmayı hedefleyen "Yuvarla" olmuştu.

-"Amacımız sosyal girişimcilik ekosistemini büyütmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, İbrahim Bodur’un tek başına bir kalkınma modeli ve etkili bir girişim modeli olmasının yanı sıra Anadolu’da kalkınmanın önünü açan bir vizyoner ve yerel değerleri küresel vizyonuyla harmanlayan cesur bir girişimci olduğunu belirtti.

Okyay, "Tüm hayatı boyunca insanı merkeze alan anlayışından hiç ödün vermeyen İbrahim Bodur’un izinde ilerlerken, yolculuğumuzu onun ilkeleri ışığında devam ettirmeye gayret ediyoruz. Bu nedenle, sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek ve yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek amacıyla başlattığımız İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü bizim için çok kıymetli. Bu gönül projesini ilerletmek ve büyütmek de en büyük isteğimiz." ifadelerini kullandı.

Proje ortağı Ashoka’nın Türkiye Direktörü Zeynep Meydanoğlu ise sosyal girişimcilerin Türkiye'de ve dünyada, eğitim, sağlık, çevre, insan hakları gibi birçok faklı alanda topluluklar üzerinde fark yarattıklarını vurguladı.

Ashoka Türkiye olarak dünyanın 92 ülkesinde 3 bin 500’den fazla sosyal girişimciyle yakından çalıştıklarını, etkilerini artırmaları için onları destek ağlarıyla buluşturduklarını dile getiren Meydanoğlu, "Kale Grubu ortaklığıyla bu sene ikincisini düzenlediğimiz İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü ile Türkiye'nin sosyal girişimlerini daha bilinir hale getirmeyi, işlerinin sürekliliğini sağlamayı ve sosyal etkilerini artırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin dört bir köşesinde, sistematik etkiyi hedefleyen sosyal girişimcilerle tanıştığımız için heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü

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