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İbrahim Büyükak oğlunun yüzünü gösterdi! "Aynı annesi"

21.08.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda baba olan oyuncu İbrahim Büyükak, yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile verdiği pozlarla kutladı. Sosyal medya hesabından oğluyla pozlarını yayınlayan oyuncu, paylaşımına "En güzel doğum günü hediyem" notunu yazdı.

İbrahim Büyükak oğlunun yüzünü gösterdi! "Aynı annesi"

Başarılı oyuncu ve sunucu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evlilikleri olan çift, haziran ayında ilk bebeklerini kucağına aldı. Büyükak'ın bugün sosyal medya hesabından oğluyla fotoğrafları paylaşması ise büyük ilgi gördü.

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"EN GÜZEL HEDİYEM"

20 Ağustos 1983 yılında dünyaya gelen oyuncu, yeni yaşını da oğlu Aslan Oktay ile pozlarını paylaşarak kutladı. Instagram'da 999 bin takipçisi bulunan Büyükak, oğluyla pozlarını "En güzel doğum günü hediyem. İyi ki doğdum" notuyla paylaştı. Paylaşımın altına yorum yapan birçok kişi, Aslan Oktay'ı annesine benzetti.

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ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken oyuncu Gupse Özay, Onur Buldu, Oğulcan Engin, Burak Aksak, Ezgi Eyüboğlu, Can Bonomo, Murat Boz, Burcu Kara ve Yasemin Sakallıoğlu gibi birçok isimden de yorum geldi.

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İbrahim Büyükak Instagram
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