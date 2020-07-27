MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Büyükak: Sanat için soyunduk

İbrahim Büyükak: Sanat için soyunduk

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 10:58 | Son Güncelleme

2019 yılında vizyona giren ‘Bayi Toplantısı’ filminin Netflix’te yoğun ilgiyle karşılanmasından sonra İbrahim Büyükak sosyal medya hesabından teşekkür etti. Oyuncu arkadaşları Doğu Demirkol ve Onur Buldu ile setten bir fotoğrafını yayınlayan İbrahim Büyükak yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

İbrahim Büyükak: Sanat için soyunduk

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazdığı ve yapımcılığını BKM’nin üstelendiği Bayi Toplantısı filmi pandemi nedeniyle vizyondan erken kalmıştı. Filmin yapımcılarının atağıyla Bayi Toplantısı, tüm dünyada takip edilen dijital platformlardan Netflix’e taşındı. Netflix abonelerinin izleme verileri dikkate alınarak yapılan araştırmada Türkiye’de popüler yapımlar arasında ilk 10’a girmeyi başaran Bayi Toplantısı filmi İbrahim Büyükak’ı neşelendirdi.

‘ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM’

ibrahim büyükak

Filmin elde ettiği başarıdan sonra İbrahim Büyükak seyircileri için kendi sosyal medya hesabından bir teşekkür paylaşımı yaptı. Bayi Toplantısı filminden eğlenceli sahneleri paylaşan İbrahim Büyükak; “Sanat için soyunduk. Ayrıca filme Netflix’te gösterdiğiniz ilgi ve tüm yorumlar için teşekkür ederim” notunu düştü.

Screenshot_1

İbrahim Büyükak’ın paylaşımına filminde rol alan ünlü oyuncu Onur Buldu’nun cevabı gecikmedi. Su kaydırağındaki fotoğrafı için Onur Buldu; “Ben sola çekmişim akşama baktırayım” ifadelerini kullandı.

Screenshot_3

İbrahim Büyükak’ın sosyal medyadan yaptığı teşekkür paylaşımı binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ünlü oyuncunun gönderisin beğenenler arasında komedyen Şahan Gökbakar’da yerini aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ayasofya Camii'nde bu sabah! Ayasofya Camii'nde bu sabah!
Kumsala yattı ve...Kumsala yattı ve...
Banyo pozuyla yine olay oldu!Banyo pozuyla yine olay oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

4 ayın ardından ilk uçuş Türkiye'ye

4 ayın ardından ilk uçuş Türkiye'ye

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cedi Osman’ın hayranları bu aşkı kabullenemedi: Kesin büyü yaptı!

Cedi Osman’ın hayranları bu aşkı kabullenemedi: Kesin büyü yaptı!

Şeyma Subaşı Hailey Bieber’ı mı taklit ediyor? Şubaşı’nın takipçileri anında yakaladı

Şeyma Subaşı Hailey Bieber’ı mı taklit ediyor? Şubaşı’nın takipçileri anında yakaladı

Seda Güven'in karnı burnunda tatili!

Seda Güven'in karnı burnunda tatili!

İtalyan Claudia Romani'den olay pozlar

Kumsala yattı ve...

Cemal Can’ın Survivor şampiyonluğuna Yasin sahip çıktı!

Cemal Can’ın Survivor şampiyonluğuna Yasin sahip çıktı!

Yılın aşk bombası! Serdar Bilgili ve Selin Şekerci yeni aşka yelken açtı

Yılın aşk bombası! Aynı koyda yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.