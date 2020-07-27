Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazdığı ve yapımcılığını BKM’nin üstelendiği Bayi Toplantısı filmi pandemi nedeniyle vizyondan erken kalmıştı. Filmin yapımcılarının atağıyla Bayi Toplantısı, tüm dünyada takip edilen dijital platformlardan Netflix’e taşındı. Netflix abonelerinin izleme verileri dikkate alınarak yapılan araştırmada Türkiye’de popüler yapımlar arasında ilk 10’a girmeyi başaran Bayi Toplantısı filmi İbrahim Büyükak’ı neşelendirdi.

‘ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM’

Filmin elde ettiği başarıdan sonra İbrahim Büyükak seyircileri için kendi sosyal medya hesabından bir teşekkür paylaşımı yaptı. Bayi Toplantısı filminden eğlenceli sahneleri paylaşan İbrahim Büyükak; “Sanat için soyunduk. Ayrıca filme Netflix’te gösterdiğiniz ilgi ve tüm yorumlar için teşekkür ederim” notunu düştü.

İbrahim Büyükak’ın paylaşımına filminde rol alan ünlü oyuncu Onur Buldu’nun cevabı gecikmedi. Su kaydırağındaki fotoğrafı için Onur Buldu; “Ben sola çekmişim akşama baktırayım” ifadelerini kullandı.

İbrahim Büyükak’ın sosyal medyadan yaptığı teşekkür paylaşımı binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ünlü oyuncunun gönderisin beğenenler arasında komedyen Şahan Gökbakar’da yerini aldı.



