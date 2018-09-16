MAGAZİN

İbrahim Çelikkol çiftliğini büyüttü

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.09.2018 20:51 | Son Güncelleme

Su sporları ve doğa tutkusuyla bilinen oyuncu İbrahim Çelikkol İzmit’teki çiftliğinin yanındaki araziyi de satın aldı.

Çelikkol çiftlik hayatından kareleri sosyal medyadan da yayınladı.

İbrahim Çelikkol'un çiftlik hayatı

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İbrahim Çelikkol, İzmit’teki çiftliğinin yanındaki araziyi de satın aldı.

İbrahim Çelikkol, İzmit’teki çiftliğinin yanındaki araziyi de satın aldı.
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Köy hayatını çok sevdiğini her fırsatta dostlarına söyleyen Çelikkol, boş günlerinde arazideki inşaatla ilgileniyor

Köy hayatını çok sevdiğini her fırsatta dostlarına söyleyen Çelikkol, boş günlerinde arazideki inşaatla ilgileniyor
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Son olarak Birce Akalay ile başrolde olduğu Siyah Beyaz Aşk'ta rol alan İbrahim Çelikkol çiftliğini büyüttü.

Son olarak Birce Akalay ile başrolde olduğu Siyah Beyaz Aşk'ta rol alan İbrahim Çelikkol çiftliğini büyüttü.
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36 yaşındaki oyuncu, İzmit’teki çiftliğinin yanındaki araziyi de satın aldı.

36 yaşındaki oyuncu, İzmit’teki çiftliğinin yanındaki araziyi de satın aldı.
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Sörf tutkusuyla bilinen Çelikkol, araziye yaptıracakları için kış gelmeden kolları sıvadı.

Sörf tutkusuyla bilinen Çelikkol, araziye yaptıracakları için kış gelmeden kolları sıvadı.
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Köy hayatını çok sevdiğini her fırsatta dostlarına söyleyen Çelikkol, boş günlerinde arazideki inşaatla da ilgileniyor.

Köy hayatını çok sevdiğini her fırsatta dostlarına söyleyen Çelikkol, boş günlerinde arazideki inşaatla da ilgileniyor.
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Çelikkol çiftlik hayatından kareleri sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmiyor.

Çelikkol çiftlik hayatından kareleri sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmiyor.
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Çelikkol, çiftlik hayatında zaman zaman yanında olan eşi Mihre Mutlu ile romantik kareler de veriyor.

Çelikkol, çiftlik hayatında zaman zaman yanında olan eşi Mihre Mutlu ile romantik kareler de veriyor.
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İbrahim Çelikkol'un çiftlik hayatı

İbrahim Çelikkol'un çiftlik hayatı
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İbrahim Çelikkol'un çiftlik hayatı

İbrahim Çelikkol'un çiftlik hayatı
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İbrahim Çelikkol'un çiftlik hayatı

İbrahim Çelikkol'un çiftlik hayatı
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İbrahim Çelikkol'un çiftlik hayatı

İbrahim Çelikkol'un çiftlik hayatı
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İbrahim Çelikkol'un çiftlik hayatı

İbrahim Çelikkol'un çiftlik hayatı
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ibrahim çelikkol çiftlik köy hayatı

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