Çelikkol çiftlik hayatından kareleri sosyal medyadan da yayınladı.

İbrahim Çelikkol'un çiftlik hayatı

1 / 13 İbrahim Çelikkol, İzmit’teki çiftliğinin yanındaki araziyi de satın aldı.

2 / 13 Köy hayatını çok sevdiğini her fırsatta dostlarına söyleyen Çelikkol, boş günlerinde arazideki inşaatla ilgileniyor

3 / 13 Son olarak Birce Akalay ile başrolde olduğu Siyah Beyaz Aşk'ta rol alan İbrahim Çelikkol çiftliğini büyüttü.

4 / 13 36 yaşındaki oyuncu, İzmit’teki çiftliğinin yanındaki araziyi de satın aldı.

5 / 13 Sörf tutkusuyla bilinen Çelikkol, araziye yaptıracakları için kış gelmeden kolları sıvadı.

6 / 13 Köy hayatını çok sevdiğini her fırsatta dostlarına söyleyen Çelikkol, boş günlerinde arazideki inşaatla da ilgileniyor.

7 / 13 Çelikkol çiftlik hayatından kareleri sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmiyor.

8 / 13 Çelikkol, çiftlik hayatında zaman zaman yanında olan eşi Mihre Mutlu ile romantik kareler de veriyor.

9 / 13 İbrahim Çelikkol'un çiftlik hayatı

10 / 13 İbrahim Çelikkol'un çiftlik hayatı

11 / 13 İbrahim Çelikkol'un çiftlik hayatı

12 / 13 İbrahim Çelikkol'un çiftlik hayatı