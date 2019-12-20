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İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisini anlattı!

DİZİ HABERLERİ  | 20.12.2019 20:52 | Son Güncelleme

TV8'in başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştıkları Doğduğun Ev Kaderindir, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor. Ünlü oyuncular Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol da yeni dizilerindeki rollerini anlattı.

İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisini anlattı!

Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryasonu kaleme aldığı “Doğduğun Ev Kaderindir” 25 Aralık’ta TV8’de izleyicisiyle buluşacak.

Doğduğun Ev Kaderindir, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor.

Doğduğun Ev Kaderindir 2

"DOĞDUĞUM EV KADERİMMİŞ"

İlk yayınlanan teaser’dan bu yana çok olumlu tepkiler aldığını söyleyen Demet Özdemir, dizinin dünyasına adapte oldukça daha da iyi hissettiğini söyledi. Demet Özdemir, hikayeyi okudukça doğduğumuz evle yaşadığımız hayat arasında bir benzerlik olduğunu fark ettiğini ekledi.

Doğduğun Ev Kaderindir 3

"GERÇEK BİR İŞ OLDU"

Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol ise Doğduğun Ev Kaderindir’in gerçek hayattan uyarlanan bir hikaye olduğunu ve izleyen herkesin kendine dair pek çok şeyi fark edeceğini söyledi.

Doğduğun Ev Kaderindir 4

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