İbrahim Çolak ne yaptı? Leyla Salinger kimdir? İbrahim Çolak neden intihar etti? Leyla Salinger'in Twitter paylaşımları!

Sosyal medyada başlatılan "me too" hareketine kadın yazarlar da destek verince, edebiyat dünyasından ifşalar da gelmeye başladı. @LeylaSalinger isimli Twitter kullanıcısının başlattığı ifşa hareketi ile yazar İbrahim Çolak hayatına son verdi.

Çolak Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda "Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" dedi.

Olayın ardından Leyla Salinger isimli kullanıcı hesabını kapattı. Peki Leyla Salinger kimdir? İbrahim Çolak neden intihar etti? İşte Leyla Salinger isimli Twitter hesabının taciz iddiaları ve paylaşımları...

YAYINCI İBRAHİM ÇOLAK NE YAPTI?

2015 yılında kapanan İhtiyar Kitabevi'nin sahibi olan yayıncı İbrahim Çolak hakkında yapılan taciz suçlamalarının ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak intihar etti. Çolak son paylaşımlarında, "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" dedi.