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İbrahim Çolak ne yaptı? Leyla Salinger kimdir? İbrahim Çolak neden intihar etti? Leyla Salinger'in Twitter paylaşımları!

11.12.2020 11:20 | Son Güncelleme:
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İbrahim Çolak ne yaptı? Leyla Salinger kimdir? İbrahim Çolak neden intihar etti? Leyla Salinger'in Twitter paylaşımları!

Twitter'da @LeylaSalinger isimli kullanıcı tarafından Türkiye'de başlatılan "me too" hareketi ile İbrahim Çolak ifşa edilmişti. İhtiyar Kitabevi'nin sahibi İbrahim Çolak Twitter'da paylaşılan taciz iddialarının ardından intihar etti. Son paylaşımında 'kendimize yakışanı yapalım' yazarak hayatına son veren İbrahim Çelik ne yaptı sorusu gündem oldu. İşte İbrahim Çolak'ın paylaşımları ve Twitter kullanıcı Leyla Salinger'in iddiaları...

Sosyal medyada başlatılan "me too" hareketine kadın yazarlar da destek verince, edebiyat dünyasından ifşalar da gelmeye başladı. @LeylaSalinger isimli Twitter kullanıcısının başlattığı ifşa hareketi ile yazar İbrahim Çolak hayatına son verdi.
Çolak Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda "Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" dedi.
Olayın ardından Leyla Salinger isimli kullanıcı hesabını kapattı. Peki Leyla Salinger kimdir? İbrahim Çolak neden intihar etti? İşte Leyla Salinger isimli Twitter hesabının taciz iddiaları ve paylaşımları...

Adı taciz iddialarına karışan yazar İbrahim Çolak intihar etti (İbrahim Çolak kimdir?)Adı taciz iddialarına karışan yazar İbrahim Çolak intihar etti (İbrahim Çolak kimdir?)

YAYINCI İBRAHİM ÇOLAK NE YAPTI?

2015 yılında kapanan İhtiyar Kitabevi'nin sahibi olan yayıncı İbrahim Çolak hakkında yapılan taciz suçlamalarının ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak intihar etti. Çolak son paylaşımlarında, "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" dedi.

LEYLA SALİNGER KİMDİR? LEYLA SALİNGER HESABI KİME AİT?

Tüm dünyada kullanılan ve "ben de" anlamına gelen #metoo hareketini Türkiye'de başlatan @LeylaSalinger isimli Twitter kullanıcısı İbrahim Çolak'ın vefatının ardından hesabını tamamen kapattı. 10 Aralık tarihinde Twitter'da @LeylaSalinger isimli kullanıcı Çolak'a "Belki sizin de dilenecek bir özrünüz vardır ne dersiniz var mı öyle bir planınız?" diye sormuş, bunun üzerine Çolak "Elbette ki üzüp incittiğim, özrün ötesinde helalleşmek istediğim insanlar var" yanıtını vermişti. @LeylaSalinger isimli kullanıcı bunun üzerine "İnanılmaz bir arsızlık seviyesi bu tebrikler. Helallik nedir? Gencecik kadınlara erotik mesajlar gönderip onları travmatize etmenizin karşılığı hellallik mi?" diye yazdı. @LeylaSalinger isimli hesabın kime ait olduğu ise henüz tespit edilmedi.

İşte @LeylaSalinger isimli kullanıcının yaptığı o paylaşımlar;

leyla salinger paylaşımlar

leyla salinger paylaşımlar

Aynı kullanıcı birkaç gün önce taciz ve şiddete uğramış kadınların hikâyelerini paylaşabilecekleri bir mail adresi oluşturduklarını duyurarak kadınlara çağrı yapmıştı.

leyla salinger paylaşımlar

Eski AKP Milletvekili Aydın Ünal, İbrahim Çolak'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünal, "İbrahim Çolak dostumuzu, kardeşimizi kaybettik. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

aydın ünal eyla salinger

Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı İsmail Kılıçarslan da Twitter hesabından Çolak'ın intihar ettiğini ve yaşamını yitirdiğini doğrulayarak "Ne diyeyim, ne yazayım bilmiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiçbir şart altında çözüm ve uygun son olmadığı... Çok üzgünüm" dedi.

leyla salinger paylaşımlar

Çolak'ın Twitter hesabından yaptığı son paylaşımlar şöyle:

ibrahim çolak'ın intihar öncesi paylaşımları

Avukat Aslı Kazan Twitter hesabından konuya dair yaptığı paylaşımda "LeylaSalinger adlı kullanıcı meselesi sosyal medya adaletinin nasıl sorunlu olduğunu bir kez daha gösterdi. Taciz ve tecavüz bu ülkenin gerçeği. Ancak kadınların mücadele için kim olduğu belirsiz hesaplara, onların paylaşımlarına ve açtıkları mail hesaplarına ihtiyaçları yok" dedi.

aslı kazan leyla salinger yorumu

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