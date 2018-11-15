MALATYA (AA) - TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Muhammed Bzeek'in, ölmek üzere olan çocukları evlat edinmesiyle ABD'lileri çok etkileyen hikayesini konu edinen "Meleklerin Koruyucusu" (Guardian Of Angels) belgeseline ilişkin, "O kadar hayatın içinden bir çekim olmuş ki seyreden herkes filmden sonra 'Buradakiler oyuncu mu?' diye düşünmeye başlıyor." dedi. Yönetmenliğini Ensar Altay'ın üstlendiği, TRT World Films yapımı filmin 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'ndeki gösterimini izleyen Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT'nin köklü tarihiyle, Türkiye’deki belgeselciliğin gelişmesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Eren, TRT World'ün TRT ailesinin en yeni üyesi olduğunun altını çizerek, "TRT Films, TRT World çalışanı Ensar Altay’ın yaptığı bu filmle beraber hayatına başlayan yeni bir departmanımız. Bu departmanın ilk işi 'Meleklerin Koruyucusu' filmi. Gerçekten çok etkili bir film. Ben çok etkilendiğim için aslında bugüne kadar uzun metrajını seyretmekten kaçınmıştım ve hep kısa fragmanlarını seyrettim. Çünkü insan çok etkileniyor. Kendi hayatına bakıyor. Yaşadıklarına şükrediyor. Bir insan kendi hayatını 80’den fazla çocuğun bakımı için adamış ve hayattaki tek amacı bu çocukların mutluluğu. Tabii bir de bunu, bu görsellikte anlatabilmek var." değerlendirmesinde bulundu.

Altay'ın bu konuyu çekmek üzere ABD’ye gittiğini kaydeden Eren, şöyle devam etti: "İşin açıkçası, yönetici olarak bizim kafamızda böyle bir iş çıkacağı beklentisi yoktu. Ancak bir süre sonra bize mesaj attı ve dedi ki 'Ben biraz daha kalıyorum. Belgeselden farklı bir şey çekmek istiyorum.' Daha sonra da 'Bir film çektim.' dedi. Gerçekten çok güzel bir belgesel film olmuş. Dil olarak da farklı bir dil olduğunu, belgesel filmciliğe de yeni bir yaklaşım getirdiğini düşünüyorum. Çünkü o kadar hayatın içinden bir çekim olmuş ki seyreden herkes filmden sonra 'Buradakiler oyuncu mu?' diye düşünmeye başlıyor. Yönetmen olarak da kendini Muhammed Bzeek’in hayatında bu şekilde kaybettirebilmesi, onun doğal hayatının içine bu kadar girebilmesi, gerçekten büyük başarı. Ben de bu vesileyle tüm TRT World yöneticilerini ve özelde de Ensar Altay Bey’i yönetmen olarak tebrik ediyorum." İbrahim Eren, TRT’nin sinema sanatına olan katkısına dikkati çekerek, "Biz kamu yayıncısı olarak bunun bir görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Hem Türkiye’de yapılan ulusal ve uluslararası festivallere destek vermenin hem de Türkiye ve dünyadaki festivallerde yarışacak içerikler üretmenin, Türkiye adına TRT’nin bir görevi olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple de bu içeriklere ve festivallere destek veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da hem ürettiğimiz içeriklerle hem de festivallerde sinemaseverlerin yanında olacağız." diye konuştu.