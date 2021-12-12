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İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal küfürlere isyan etti

12.12.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor ile Erzurumspor maçında yaşananlar İbrahim Erkal'in eşi Filiz Erkal'ı üzdü. İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal eşine edilen küfürlere isyan etti.

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal küfürlere isyan etti

Kocaelispor ile Erzurumspor maçında yaşanan kavga gündem oldu. Maçın devre arasında İbrahim Erkal'ın 'Canısı' şarkısı çalınca, bazı taraftarların tepki gösterdiği iddia edildi.

Dadaşlar taraftar grubu Twitter'dan, "Dün oynadığımız Kocaelispor maçında stadyum da çalınan İbrahim Erkal şarkısına 3-5 kendini bilmez çapulcunun yaptığı terbiyesizliği tabii ki Kocaelispor camiasına mal edemeyiz ama dün yaşananlar büyük Erzurumspor camiasını üzmüştür" diye yazdı.

Erzurumspor'da Twitter hesaplarından "İbrahim Erkal onurumuzdur! O'na saygısızlık Erzurum’a saygısızlıktır. Canısı ve diğer tüm eserleriyle gurur duyduğumuz sanatçımız İbrahim Erkal, Erzurum var oldukça şarkılarıyla yaşayacaktır. Sevgisini kalbimize nakşettiğimiz ozanımızı rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz" diye yazdı.

"İNSANLIK DIŞI DAVRANIŞ"

İbrahim Erkal'ın eşi de Instagram'dan tepki gösterdi. Filiz Erkal, "Rahmetli eşime yapılan saygısızlık beni çok üzdü... Kocaelispor taraftarı ölmüş insandan ne istemiş olabilirsiniz acaba çok merak ediyorum. Tabii ki sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Bir şey yaparken düşünün ailesini, çocuklarını, sevenlerini empati yapın. Yaptığınız terbiyesizlik insanlık dışı davranıştır. Daha çok şey yazmak isterim de sizin gibiler onu da onur sayar" diyerek, tepki gösterdi.

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İbrahim Erkal
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