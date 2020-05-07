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İbrahim Gökçek hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 14:52 | Son Güncelleme

Grup Yorum'un gitaristi İbrahim Gökçek hayatını kaybetti.

323 gün süren ölüm orucu eylemine iki gün önce ara veren Gökçek 40 yaşındaydı.Ölüm orucu eylemine iki gün önce ara verdiği açıklanan Grup Yorum'un üyesi İbrahim Gökçek hayatını kaybetti. Grup Yorum'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 323 gün boyunca ölüm orucunu sürdüren Gökçek'in yaşamını yitirdiği bildirildi.

Grup Yorum'un ölüm orucu eyleminde bulunan bir başka üyesi Helin Bölek de, bu eylemin 288'inci günüde, 3 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Her iki sanatçının ölüm orucu eylemini sürdürdükleri konuta 11 Mart'ta polis baskını düzenlenmiş ve Gökçek ile Bölek tedavi amacıyla zorla hastaneye götürülmüşlerdi. Ancak tedaviyi kabul etmeyen sanatçılar daha sonra yine aynı geri götürülmüştü.

Bugün hayatını kaybeden İbrahim Gökçek, ölüm orucu sürecinde Evrensel gazetesine verdiği demeçte, "Bu ülkede hakkını arayanlar, muhalifler, özgür ve demokratik bir ülke düşleyenler ne yaşadıysa, onların şarkılarını söyleyen bizler de aynısını yaşadık: Gözaltına alındık, tutuklandık, konserlerimiz yasaklandı, polis kültür merkezimizi bastı, enstrümanlarımızı parçaladı" ifadesini kullanmıştı.

DW / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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