İbrahim Gökçek: Ölüm orucuna ara veren Grup Yorum üyesinin hastanede hayatını kaybettiği açıklandı

Ölüm orucuna 323'üncü günde ara veren ve tedavi için hastaneye kaldırılan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hayatını kaybetti.

İbrahim Gökçek, konser yasakları ve grubun maruz kaldığı baskılara karşı ölüm orucu eylemine başlamıştı.

Ölüm orucuna giren bir diğer Grup Yorum üyesi Helin Bölek de geçen ay yaşamını yitirmişti.

Grup Yorum üyeleri, çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkez'ine polis baskınlarının son bulması, üyelerinin İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinden çıkarılması, 3 yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılması ve üyelerinin serbest bırakılmasını istiyordu.

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