HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İbrahim Gökçek: Ölüm orucuna ara veren Grup Yorum üyesinin hastanede hayatını kaybettiği açıklandı

İbrahim Gökçek: Ölüm orucuna ara veren Grup Yorum üyesinin hastanede hayatını kaybettiği açıklandı

07.05.2020 14:36 | Son Güncelleme

Ölüm orucuna 323'üncü günde ara veren ve tedavi için hastaneye kaldırılan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hayatını kaybetti. İbrahim Gökçek, konser yasakları ve grubun maruz kaldığı baskılara karşı ölüm orucu eylemine başlamıştı.

İbrahim Gökçek: Ölüm orucuna ara veren Grup Yorum üyesinin hastanede hayatını kaybettiği açıklandı

Ölüm orucuna 323'üncü günde ara veren ve tedavi için hastaneye kaldırılan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hayatını kaybetti.

İbrahim Gökçek, konser yasakları ve grubun maruz kaldığı baskılara karşı ölüm orucu eylemine başlamıştı.

Ölüm orucuna giren bir diğer Grup Yorum üyesi Helin Bölek de geçen ay yaşamını yitirmişti.

Grup Yorum üyeleri, çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkez'ine polis baskınlarının son bulması, üyelerinin İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinden çıkarılması, 3 yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılması ve üyelerinin serbest bırakılmasını istiyordu.

Ayrıntılar birazdan...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
Sivas'ta görüntülendi! Et ile besleniyorSivas'ta görüntülendi! Et ile besleniyor
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!

En Çok Okunan Haberler

Apple'ın açığını bulan Türk gence 1.5 TL'lik ödül!

Apple'ın açığını bulan Türk gence 1.5 TL'lik ödül!

Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Lüks cipi denize attı! Hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti

Lüks cipi denize attı! Hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Köpeğinin öldüğü söylenmemişti! Ersin'den Survivor canlı yayınında duygulandıran sözler

Köpeğinin öldüğü söylenmemişti! Ersin'den Survivor canlı yayınında duygulandıran sözler

Hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı

Hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Koca'dan CNN International'ın yayını hakkında paylaşım

Koca'dan CNN International'ın yayını hakkında paylaşım

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur?

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Diğer Haberler
Son dakika: Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı

Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye onu 'Komando dede' olarak tanımıştı... Havaya ateş açıp polise direndi

Türkiye onu böyle tanımıştı! Yaptıkları pes dedirtti

Maske fiyatları ne olacak, nereden satılacak; satış ne zaman başlayacak?

Maske satışları ne zaman başlayacak?

Gizli hayırsever bakkala girdi, 10 bin TL’lik borcu kapattı

Gizli hayırsever bakkala girdi, 10 bin TL’lik borcu kapattı

Şanlıurfa’da iki aile arasında arazi kavgası: 7 yaralı, 8 gözaltı

İki aile birbirine girdi! Yaralılar var

İstiklal Caddesi bugün de kalabalık

İstiklal Caddesi bugün de kalabalık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.