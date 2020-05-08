İbrahim Gökçek: 'Uğurlama törenine' polis gazla müdahale etti, cenaze Kayseri'de defnedilecek

"Cemevi'ne dışarıdan kimsenin girmesine ya da çıkmasına izin vermediler. Koçbaşları ile cemevinin ve morgun kapısını kırıp İbrahim Gökçek'in cenazesini aldılar. Ailesi cenazeyi Talas'ta defnetme kararı almıştı. Ondan önce burada bir anma töreni yapılmak istendi, polis izin vermedi.

BBC Türkçe'ye konuşan HDP İstanbul Milletvekili Musa Pir, sabah saatlerinde Cemevi'ne geldiğinde polisin yüksek düzeyde güvenlik önlemi aldığını ve daha sonra cenazenin zorla alınıp şehir dışına çıkartıldığını söyledi:

323 gün süren ölüm orucuna ara veren ama bu kararından iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için İstanbul'da Gazi Mahallesi Cem Evi'nde yapılmak istenen törene polis gazla müdahale etti. Müdahale sırasında gözaltına alınanlar oldu. Gökçek'in cenazesi memleketi Kayseri'de defnedilecek.

"Daha sonra aileyi arayıp cenazenin İstanbul çıkışında Mehmetçik Vakfı'na götürdüklerini söylemişler. Aileden sadece beş kişinin cenazeyi almasına izin vereceklermiş."

Grup Yorum üyesi Seher Adıgüzel: 20 kişi gözaltına alındı

Grup Yorum üyelerinden Seher Adıgüzel ise BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada İbrahim Gökçek'in cenazesinin alınması sırasında grubun beş üyesi ile Halkın Hukuk Bürosu'ndan üç avukatın da aralarında olduğu 20 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

https://twitter.com/halkinhukuk\_/status/1258740795672350720

Seher Adıgüzel dün akşam kalabalık bir anma töreni yapıldığını, İbrahim Gökçek'in vasiyeti üzerine bugün halkın katılacağı bir yürüyüş ile cenazenin uğurlanmasını istediklerini söyledi.

"Sabah 10'da Cemevi'nden yürüyüş yapılacaktı ama polis buna izin vermedi. 17 toma, bir sürü gözaltı aracı, binlerce polis gelmişti. Kalabalık sokak aralarında toplanıp Cemevi'ne gelmek istedi ama polis copla, gazla müdahale etti.

"Arkadaşlarımız morgun etrafına insan zinciri oluşturdu ama polis onlara hedef gözeterek gaz fişeği sıktı, 20 kişi gözaltına alındı. Koçbaşları ile morgun kapısı kırıldı ve İbrahim Abi'nin cenazesini polis kaçırdı."