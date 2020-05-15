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  4. İbrahim Gökçek'e dair paylaşımı yapan hakim görevden uzaklaştırıldı

İbrahim Gökçek'e dair paylaşımı yapan hakim görevden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 12:13 | Son Güncelleme

İbrahim Gökçek'le ilgili paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan hakim Ayşe Sarısu Pehlivan görevinden uzaklaştırıldı.

Türkiye'de Hakimler ve Savcılar Kurulu, ölüm orucundaki Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek'in hayatını kaybetmesiyle ilgili yaptığı paylaşımlar yüzünden hakkında soruşturma açılan İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı görevinden uzaklaştırdı.

Görevden uzaklaştırma yazısının Pehlivan'a tebliğ edildiği ve yazıda Pehlivan'ın üç ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırıldığı ifadesinin yer aldığı bildirildi.

Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı olan Pehlivan hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu paylaşımları nedeniyle inceleme, İzmir Başsavcılığı da aynı gerekçeyle soruşturma açmıştı.

Pehlivan, ölümünden önce Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in yaşatılması gerektiğini belirterek, Gökçek'in vefatından sonra üzüntüsünü dile getirmişti.

"Yaşam hakkını savunaktan daha doğal ne var?"

Soruşturmanın açılmasının ardından DW Türkçe'ye konuşan İzmir Karşıyaka Hakimi Pehlivan, Twitter'dan Türkiye'de yaşam hakkını savunan mesajlar paylaştığını belirterek bu mesajlar nedeniyle hakkında inceleme başlatılmasını "Türkiye'de kurulu nefret düzenine ve linç rejimi" olarak nitelendirdiği ortamdan kaynaklandığını söylemişti.

Gökçek'in konser yasaklarının son bulması için ölüm orucu tuttuğunu hatırlatan Pehlivan, "Bir insanın kendisini ölüme mahkum etmesi, ölüme yatırması bende ciddi travma yaratmıştı. Bir sanatçıydı Gökçek. Onun yaşam hakkını savunmaktan daha doğal, daha hukuki ne olabilirdi ki" demişti.

DW, GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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