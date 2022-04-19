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İbrahim Haskoloğlu kimdir, gözaltına mı alındı? Gazeteci İbrahim Haskoloğlu ne dedi?

19.04.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu gözaltına mı alındı? Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medyada son aylarda öne çıkan paylaşımlarıyla tanınıyordu. Twitter üzerinden paylaşımlar yapan Haskoloğlu’nun gözaltına alındığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından İbrahim Haskoloğlu kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; İbrahim Haskoloğlu gözaltına mı alındı?

İbrahim Haskoloğlu kimdir, gözaltına mı alındı? Gazeteci İbrahim Haskoloğlu ne dedi?

İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu gözaltına mı alındı? Gazeteci İbrahim Haskoloğlu sosyal medya paylaşımlarıya son günlerin popüler kişilerin birisiydi. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla tanınan gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında gözaltı iddiaları gündeme oturdu. İbrahim Haskoloğlu gözaltına mı alındı? İşte detaylar..

İBRAHİM HASKOLOĞLU GÖZALTINA MI ALINDI?

Gazeteci Fatih Portakal, Twitter’da yaptığı haber paylaşımlarıyla ve Twitch yayınlarıyla tanınan gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun gözaltına alındığını duyurdu.

Portakal, Twitter’da 535 bin takipçisi bulunan Haskoloğlu’nun İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan evine dün akşam polislerin gittiğini söyledi.

Portakal, Haskoloğlu’nun ablasının kendisini aradığını belirterek, "İbrahim Haskoloğlu’nun ablası aradı. Üsküdar’daki evlerine dün gece 11’de polis baskın yapmış. 1 saat kadar evi aramışlar, sonra da @haskologlu'nu gözaltına almışlar. Vatan emniyete götürmüşler. Gözaltı nedeni paylaştığı bir haber iddası" dedi.

İBRAHİM HASKOLOĞLU KİMDİR?

Malatya'da 1996 yılında dünyaya gelen İbrahim Haskoloğlu, üniversite eğitimine İstanbul'da devam etti. Üniversitedeyken birçok kanalın haber merkezlerinde staj yaptı. Youtube kanalında Türkiye'nin önemli siyasetçileri, bakanları, gazetecileri ile röportajlar yapan Haskoloğlu, YouTube üzerinden kritik politik röportajlara imza attı.

Youtube ve Twitch gibi sosyal medya platformaları üzerinden çalışmalar yürüten İbrahim Haskoloğlu, yaptığı röportajlarla dünya basınında yankı uyandıran haberler e imza attı. Özellikte 2019 yılında Venezuela'daki olaylarda baş rolü oynayan Guaido ile yaptığı röportaj ile dünya basınında ses getirdi. Juan Guaido, daha önce sadece 2 kanala röportaj vermişti (New York Times, Vice New). Röportaj sonrası, CNN Espana'nın özel konuğu olarak yayınlara bağlanmaya başladı. Juan Guaido röportajından sonra Latin Amerika'daki bir çok kanalda Türkiye ve Ortadoğu konuları ile ilgili konuk olarak katılmaya devam etmekte.

Trump'ın ABD Başkanlığı sırasında Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Bolton ile de röportaj yaptı. Bu röportajıyla da ulusal basında ses getirdi.


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