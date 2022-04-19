İbrahim Haskaloğlu günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Fatih Portakal, sosyal medya hesabında paylaşımlar yapan İbrahim Haskoloğlu’nun gözaltına alındığını duyurmuştu. Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Peki İbrahim Haskoloğlu neden tutuklandı? İbrahim Haskoloğlu kimdir? Gözaltına neden alınmıştı, ne iş yapar? Detaylar haberimizde...

İBRAHİM HASKOLOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

Gazeteci Fatih Portakal, Twitter’da yaptığı haber paylaşımlarıyla ve Twitch yayınlarıyla tanınan gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun gözaltına alındığını duyurmuştu.

Portakal, Twitter’da 535 bin takipçisi bulunan Haskoloğlu’nun İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan evine dün akşam polislerin gittiğini söylemişti.

Haskoloğlu’nun ablasının kendisini aradığını belirten Portakal, açıklamasında "İbrahim Haskoloğlu’nun ablası aradı. Üsküdar’daki evlerine dün gece 11’de polis baskın yapmış. 1 saat kadar evi aramışlar, sonra da @haskologlu'nu gözaltına almışlar. Vatan emniyete götürmüşler. Gözaltı nedeni paylaştığı bir haber iddası" ifadelerini kullanmıştı.

"Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği" iddia edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Haskoloğlu akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İBRAHİM HASKOLOĞLU KİMDİR? NE İŞ YAPAR?

Malatya'da 1996 yılında dünyaya gelen İbrahim Haskoloğlu, üniversite eğitimine İstanbul'da devam etti. Üniversitedeyken birçok kanalın haber merkezlerinde staj yaptı. Youtube kanalında Türkiye'nin önemli siyasetçileri, bakanları, gazetecileri ile röportajlar yapan Haskoloğlu, YouTube üzerinden kritik politik röportajlara imza attı.

Youtube ve Twitch gibi sosyal medya platformaları üzerinden çalışmalar yürüten İbrahim Haskoloğlu, yaptığı röportajlarla dünya basınında yankı uyandıran haberler e imza attı. Özellikte 2019 yılında Venezuela'daki olaylarda baş rolü oynayan Guaido ile yaptığı röportaj ile dünya basınında ses getirdi. Juan Guaido, daha önce sadece 2 kanala röportaj vermişti (New York Times, Vice New). Röportaj sonrası, CNN Espana'nın özel konuğu olarak yayınlara bağlanmaya başladı. Juan Guaido röportajından sonra Latin Amerika'daki bir çok kanalda Türkiye ve Ortadoğu konuları ile ilgili konuk olarak katılmaya devam etmekte.

Trump'ın ABD Başkanlığı sırasında Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Bolton ile de röportaj yaptı. Bu röportajıyla da ulusal basında ses getirdi.

