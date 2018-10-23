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İBRAHİM KABOĞLU HAKKINDAKİ DAVAYA 'YETKİSİZLİK KARARI' VERİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:08 | Son Güncelleme

  "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı Akademisyenler Bildirisi'ne imza attığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve  686 sayılı Kanun Hükümünde Kararname (KHK) ile Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen Prof.

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)
"Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı Akademisyenler Bildirisi'ne imza attığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 686 sayılı Kanun Hükümünde Kararname (KHK) ile Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun yargılandığı davada, milletvekili olması nedeniyle yetkisizlik kararı verildi.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'ncü celsesi görülen duruşmaya, CHP Milletvekili sanık İbrahim Kaboğlu katılmazken; avukatları hazır bulundu. İbrahim Kaboğlu'nun avukatı Arzu Becerik, müvekkilinin 24 Haziran seçimlerinde 27. dönem milletvekili seçildiğini ifade ederek CMK'nin 223/8. maddesi ve Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca durma kararı verilmesini talep etti.

ANKARA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ
Savcı Hasan Adalı ise sanığın milletvekili olarak görevinin devam ettiğini belirterek milletvekili hakkında kovuşturma ve soruşturma yapma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer mahkemesine ait olduğundan yetkisizlik kararıyla dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de CMK'nin 161/9. maddesine göre önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu kanaatiyle dosyanın yetkisizlikle Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEMİŞTİ
Bir önceki celsede esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Savcı Hasan Adalı, sanık İbrahim Kaboğlu'nun PKK silahlı terör örgütünün şidet içeren yöntemlerini meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptığını belirterek "Silahlı terör örgütünün basın yoluyla propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

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