İbrahim Kaboğlu’nun aracına taşla saldıran şahıslar kamerada

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun aracına taşla saldırı anlarına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan şahsın bir iş yeri önünden taş aldığı, daha sonra elinde taşla geri geldiği ve diğer şahsın da çevredeki güvenlik kamerasının yönünü değiştirdiği görülüyor.

Kadıköy Koşuyolu mahallesinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen olayda iddiaya göre, iddiaya göre CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ile evinin yakında bulunan mekanın müdürü ve çalışanları arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Kaboğlu’nun aracına taş atarak camlarını kırdığı iddia edilen işletme müdürü Mustafa Ş. ve güvenlik kamerasının açısını değiştirdiği iddia edilen garson Şahin K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, “mala zarar verme” suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun aracına taşla saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde şahıslardan biri iş yeri önünden bir taş alıyor ve uzaklaşıyor. Daha sonra elinde taşla geri geliyor. Başka bir şahıs da olay yerine gelerek çevredeki bir güvenlik kamerasının çekim açısını değiştiriyor.

