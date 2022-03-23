HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İbrahim Kahveci Halk TV'den ayrıldı mı? Neden ayrıldı? İbrahim Kahveci kimdir? Aslen nereli?

İbrahim Kahveci Halk TV'den ayrıldı mı? Neden ayrıldı? İbrahim Kahveci kimdir? Aslen nereli?

23.03.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Kahveci Halk TV'den ayrıldı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Halk TV'de Neden-Sonuç programını yapan ve bir süre önce açıklamada bulunan ünlü gazeteci, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki İbrahim Kahveci Halk TV'den ayrıldı mı? Neden ayrıldı? İbrahim Kahveci kimdir? Aslen nereli? İşte ayrıntılar...

İbrahim Kahveci Halk TV'den ayrıldı mı? Neden ayrıldı? İbrahim Kahveci kimdir? Aslen nereli?

İbrahim Kahveci Halk TV'den ayrıldı mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İbrahim Kahveci birkaç gün önce sosyal medya hesabından konu ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. Peki İbrahim Kahveci Halk TV'den ayrıldı mı? Neden ayrıldı? İbrahim Kahveci kimdir? Aslen nereli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

İBRAHİM KAHVECİ HALK TV'DEN AYRILDI MI?

İbrahim Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada artık Halk Tv'de ekrana gelen Neden-Sonuç programında olmayacağını açıkladı.

İbrahim Kahveci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu arada artık sabahları HALKTV'de Neden-Sonuç programında olmayacağım.

Kanal "program iyi süre uzatalım" dedi

Ben "işler çok, zaman yok" dedim

Gazete, yazı vs. okuyucuya haksızlık. 2 saat yetmeyince işi 3 saat üzerinden diğer arkadaşlar sürdürecek.

Herşey için teşekkürler."

İbrahim Kahveci kimdir? Nereli?

İBRAHİM KAHVECİ KİMDİR? NERELİ?

İbrahim Kahveci 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bölümünü bitirdi. Eski Maliye Bakanı Merhum Adnan Kahveci'nin yeğeni olan İbrahim Kahveci aslen Trabzonludur.

İbrahim Kahveci, sermaye piyasalarında uzun süre araştırmacı olarak çalışmış, bir çok yayın gruplarında görüş ve makaleleri yer almıştır.

Ekonomi şefliği ile ekonomi yazarlığına devam eden Kahveci bir çok televizyon kanalında ise ekonomi konusunda bilgi birikimini ve yorumlarını izleyiciler ile paylaşmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan imzaladı! Artık onlara ücretsiz...Erdoğan imzaladı! Artık onlara ücretsiz...
DNA testi her şeyi ortaya çıkardı! '45 ay yattım'DNA testi her şeyi ortaya çıkardı! '45 ay yattım'
Anketten dikkat çeken sonuç! Vatandaş hemfikir: Fark büyükAnketten dikkat çeken sonuç! Vatandaş hemfikir: Fark büyük
Anahtar Kelimeler:
Halk TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıktı! Hastanenin 5.katından atladı

'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıktı! Hastanenin 5.katından atladı

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Ukrayna sınırında hareketlilik! "Saldırma ihtimali yüksek"

Ukrayna sınırında hareketlilik! "Saldırma ihtimali yüksek"

Enginyurt'un Tansu Çiller yanıtı Buket Aydın'ı kahkahaya boğdu: Çok alem bir insansınız

Enginyurt'un Tansu Çiller yanıtı Buket Aydın'ı kahkahaya boğdu: Çok alem bir insansınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.