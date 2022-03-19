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İbrahim Kahveci Halk TV'den ayrıldı mı? Neden ayrıldı? İbrahim Kahveci kimdir? Nereli?

19.03.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Kahveci Halk TV'den ayrıldı mı? sorusunun yanıtı basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Halk TV'de Neden-Sonuç programını yapan gazeteci, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki İbrahim Kahveci Halk TV'den ayrıldı mı? Neden ayrıldı? İbrahim Kahveci kimdir? Nereli? İşte detaylar...

İbrahim Kahveci Halk TV'den ayrıldı mı? Neden ayrıldı? İbrahim Kahveci kimdir? Nereli?

İbrahim Kahveci Halk TV'den ayrıldı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. İbrahim Kahveci sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Peki İbrahim Kahveci Halk TV'den ayrıldı mı? Neden ayrıldı? İbrahim Kahveci kimdir? Nereli? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

İBRAHİM KAHVECİ HALK TV'DEN AYRILDI MI?

İbrahim Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada artık Halk Tv'de ekrana gelen Neden-Sonuç programında olmayacağını açıkladı.

İbrahim Kahveci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu arada artık sabahları HALKTV'de Neden-Sonuç programında olmayacağım.

Kanal "program iyi süre uzatalım" dedi

Ben "işler çok, zaman yok" dedim

Gazete, yazı vs. okuyucuya haksızlık. 2 saat yetmeyince işi 3 saat üzerinden diğer arkadaşlar sürdürecek.

Herşey için teşekkürler."

İbrahim Kahveci kimdir? Nereli?

İBRAHİM KAHVECİ KİMDİR? NERELİ?

İbrahim Kahveci 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bölümünü bitirdi. Eski Maliye Bakanı Merhum Adnan Kahveci'nin yeğeni olan İbrahim Kahveci aslen Trabzonludur.

İbrahim Kahveci, sermaye piyasalarında uzun süre araştırmacı olarak çalışmış, bir çok yayın gruplarında görüş ve makaleleri yer almıştır.

Ekonomi şefliği ile ekonomi yazarlığına devam eden Kahveci bir çok televizyon kanalında ise ekonomi konusunda bilgi birikimini ve yorumlarını izleyiciler ile paylaşmıştır.

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