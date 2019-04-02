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İbrahim Kalın: 2023'e kadar seçim yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 10:23 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor.

İbrahim Kalın: 2023'e kadar seçim yok

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar. 2023'e kadar seçim yok" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kalın, yerel seçimde AK Parti'nin oyların yüzde 44.3'ünü kazandığını bildirerek, şöyle dedi:
"Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar. AK Parti oyların 44,3'ünü, Cumhur İttifakı 51,6’sını kazandı. 2023'e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim."

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