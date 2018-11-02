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İbrahim Kalın'a yeni görev!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 08:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekilliği'ne Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı getirdi.

İbrahim Kalın'a yeni görev!

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından oluşturulan Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ilk toplantısını Çankaya Köşkü'nde yaptı. İki saat süren toplantıda Kurul Başkanvekilliği'ne Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın getirildi.

Toplantıda kurulun işleyişi, önümüzdeki dönemde bakanlıklarla koordinasyon içinde atılacak adımlar konuşuldu. Toplantıda ana hatlarıyla uluslararası ilişkilerle Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da gündeme geldi. Erdoğan'ın 12 kurul üyesinden uluslararası ilişkiler, güvenlik politikaları ve ikinci 100 günlük icraat planı kapsamındaki projeler konusunda uyum halinde çalışma talimatı verdiği belirtildi. Milliyet'te yer alan habere göre, Erdoğan, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısının ardından MİT Başkanı Hakan Fidan'ı da kabul etti. Görüşme 30 dakika sürdü.

İBRAHİM KALIN KİMDİR?

İbrahim Kalın, 15 Eylül 1971’de İstanbul’da doğmuştur. Türk tarihçi, bürokrat ve diplomat. 11 Aralık 2014 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Akademik hayatı

Erzurum, İspir kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1971 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı.Yüksek lisans tahsilini sürdürmek için Malezya’ya gitti. 1996 yılında doktora çalışmaları için ABD’deki George Washington Üniversitesi’ne girdi. College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi. Felsefe, İslam düşüncesi ve İslam felsefesi üzerine akademik çalışmalarda bulundu. Doktora öğrenimi sırasında “Mulla Sadra'nin Bilgi Teorisi ve Anti-Subjektivist bir Epistemolojinin İmkanı” konusu üzerine çalıştı. Japon araştırmacı Toshihiko Izutsu’nın ‘İslamda Varlık Düşüncesi’ kitabını ve Şazeli tarikatının Darkaviyye kolunun kurucusu olan Mulay El-Arabi Ed-Darkavi'nin “Bir Mürşidin Mektupları” adlı kitaplarını Türkçeye çevirdi. Halil İnalcık’ın makalesini “İstanbul: Bir İslâm Şehri” başlığıyla tercüme etti.

2005-2009 yılları arasında Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) kurucu başkanlığını yaptı. 2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine atandı. 2007 yılında “İslam ve Batı” adlı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülü’nü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedik eserlere katkılarda bulundu. 2014 yılında “Akıl ve Erdem”, 2015 yılında “Varlık ve İdrak”, 2016 yılında ise “Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş” adlı çalışmaları yayınlandı.

Bürokratik Hayatı

2009 yılında Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı olmasıyla boşalan Dış Politikadan Sorumlu Başbakan Başdanışmanlığı görevine getirildi. Ocak 2010’da kurulan Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün ilk Koordinatörü oldu. 2012 yılında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Son olarak 11 Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak atandı.

Özel Hayatı

Evli ve 3 çocuk babasıdır. Akademi ve bürokrasideki çalışmalarının yanı sıra İbrahim Kalın’ın halk müziği başta olmak üzere sanata yakın bir ilgisi vardır. Bestelediği eserler arasında “Seni Mene Vermez İse” ve “Elif Bacı” adlı çalışmalar bulunmaktadır.

ESERLERİ

Telif Eserleri

İslam ve Batı
Varlık ve İdrak: Molla Sadra’nın Bilgi Tasavvuru
Akıl ve Erdem: Türkiye’nin Toplumsal Muhayyilesi
Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş
Enine Boyuna Türkiye
İslamofobi: 21. Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu

Çevirileri

Bir Mürşidin Mektupları

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
boş adamı boş kalfası
hayırlı olmasın eyt düşmanı
Hayırlı olsun inşallah,Allah yardımcısı olsunSaygılar
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