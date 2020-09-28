HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İbrahim Kalın: "AB Zirvesi Türkiye'yle İlişkiler İçin Bir Fırsat"

İbrahim Kalın: "AB Zirvesi Türkiye'yle İlişkiler İçin Bir Fırsat"

28.09.2020 13:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 1-2 Ekim tarihinde yapılacak AB Zirvesi’nin Türkiye ve birlik arasında ilişkilerin yeniden başlaması için bir fırsat olduğunu söyledi

İbrahim Kalın: "AB Zirvesi Türkiye'yle İlişkiler İçin Bir Fırsat"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Reuters Haber Ajansı’na Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Kalın, 1-2 Ekim tarihinde yapılacak AB Zirvesi’nin Türkiye ve birlik arasında ilişkilerin yeniden başlaması için bir fırsat olduğunu söyledi.

İbrahim Kalın, Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin önüne belirli bir takvim ve net bir teklif getirmek zorunda olduğunu kaydetti. Kalın, zirvenin yeni bir başlangıç için fırsat içerdiğini söylerken bazı AB üyesi ülkelerin de bu kanıda olduklarını gördüğünü dile getirdi.

Kalın röportajında, AB’nin herşeyi Türkiye’nin yapmasını beklemesinin mümkün olmadığını bunun anlaşılması gerektiğini söyledi. Kalın, bu noktada, karşılıklı bir anlayış olması gerektiğini Türkiye’den beklentilere karşılık AB ülkelerinin de kendi sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduklarını belirtti.

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlik sonrası diyalog sürecine dair de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, siyasi ve askeri görüşmelerin neticesinde kısa süre içerisinde olumlu yönde bir ilerleme kaydedileceğine inandığını dile getirdi. Kalın Türkiye ve Fransa arasında da daha pozitif bir atmosferin oluşacağına inandığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzündeki morluk fark edilince... Yüzündeki morluk fark edilince...
Şişli'de iş yerinde patlama!Şişli'de iş yerinde patlama!
KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi! KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi!
En Çok Okunan Haberler
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Az kalsın hükmen mağlup oluyorlardı
Az kalsın hükmen mağlup oluyorlardı
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü koronavirüs aşısı yapıldı
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü koronavirüs aşısı yapıldı
Arkadaşlarıyla oynarken yılan ısırdı! Civan, yoğun bakımda
Arkadaşlarıyla oynarken yılan ısırdı!
Şişli'de iş yerinde patlama! Ekipler olay yerine sevk edildi
Şişli'de iş yerinde patlama!
Canlı yayın sırasında korkunç kaza! Çığlıkları duyuldu, yüzlerce kişi izledi
Canlı yayın sırasında korkunç kaza! Çığlıkları duyuldu, yüzlerce kişi izledi
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ikinci iddianame hazırlandı
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.