İbrahim Kalın: "AB Zirvesi Türkiye'yle İlişkiler İçin Bir Fırsat"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Reuters Haber Ajansı’na Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Kalın, 1-2 Ekim tarihinde yapılacak AB Zirvesi’nin Türkiye ve birlik arasında ilişkilerin yeniden başlaması için bir fırsat olduğunu söyledi.

İbrahim Kalın, Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin önüne belirli bir takvim ve net bir teklif getirmek zorunda olduğunu kaydetti. Kalın, zirvenin yeni bir başlangıç için fırsat içerdiğini söylerken bazı AB üyesi ülkelerin de bu kanıda olduklarını gördüğünü dile getirdi.

Kalın röportajında, AB’nin herşeyi Türkiye’nin yapmasını beklemesinin mümkün olmadığını bunun anlaşılması gerektiğini söyledi. Kalın, bu noktada, karşılıklı bir anlayış olması gerektiğini Türkiye’den beklentilere karşılık AB ülkelerinin de kendi sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduklarını belirtti.

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlik sonrası diyalog sürecine dair de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, siyasi ve askeri görüşmelerin neticesinde kısa süre içerisinde olumlu yönde bir ilerleme kaydedileceğine inandığını dile getirdi. Kalın Türkiye ve Fransa arasında da daha pozitif bir atmosferin oluşacağına inandığını söyledi.

