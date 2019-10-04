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İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2019 17:57 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi yaptı. Kalın, görüşmede, 'güvenli bölge' için atılacak adımların hızlandırılması, PYD ve YPG'ye verilen desteğin kesilmesi konularında Türkiye'nin beklentilerini aktardı.
Cumhurbaşkanı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile bugün telefonda görüştüğü belirtildi. Kalın'ın, görüşmede, O'Brien'i tebrik ettiği ve yeni görevinde başarılar dilediği kaydedildi. Açıklamada, görüşülen konularla ilgili, "Görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra ABD ile hedeflenen 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi, Suriye'deki gelişmeler, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisi, terörle mücadele ve Libya'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması ve PYD/YPG terör örgütüne verilen desteğin kesilmesi konusundaki beklentilerimiz aktarılmış ve ülkemizin bu konulardaki kararlılığı vurgulanmıştır" denildi.

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