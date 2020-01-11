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  4. İbrahim Kalın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

İbrahim Kalın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetle görüştü.  Görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler, İran ve ABD arasında yaşanan kriz ve bölgedeki diğer önemli gelişmelerin gündeme geldiği öğrenildi.

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetle görüştü.
Görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler, İran ve ABD arasında yaşanan kriz ve bölgedeki diğer önemli gelişmelerin gündeme geldiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyeti Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme saat 11.00'da başladı ve 1 saat 25 dakika sürdü.
Görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler, İran ve ABD arasında yaşanan kriz ve bölgedeki diğer önemli gelişmelerin gündeme geldiği öğrenildi. Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde evlerine geri dönüşü için ABD ile 17 Ekim 2019'da yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliği vurgulandı. İdlib'teki çatışmaların artmasıyla ortaya çıkan insani kriz ve göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin arttırılması gerektiğinin altı çizildi.
Suriye siyasi sürecinin başarıya ulaşması için Anayasa Komitesi çalışmalarına ve özgür, adil ve şeffaf seçimlerin gerçekleşmesine uluslararası toplumun daha fazla destek vermesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.
DAEŞ ve PYD/YPG/PKK başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığı yinelendi. Ayrıca bölgede artan gerilim ortamının yeni çatışmalar ve radikalleşmeyi arttırma ihtimali konusunda Türkiye'nin endişeleri dile getirildi.

(FOTOĞRAF)

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