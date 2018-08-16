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İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 17:32 | Son Güncelleme

Beştepe’de kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Kalın, TL üzerindeki spekülasyon ortamının bertaraf edildiğini söyledi.

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İşte İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları;

'Terör örgütüne katılım düştü. Sincar bölgesinde çok üst düzey bir terörist öldürüldü. Sincar'daki stratejimiz etkin bir şekilde uygulunuyor. MİT, jandarma ve Türk silahlı kuvvetlerinin ortak operasyonları devam edecek.

Bu süreçte öncelikle cumhurbaşkanımızın ekonomik savaşa karşı yaptığı seferberlik çağrısına olumlu cevap verenlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca yurt içinden yurt dışından konuyla ilgili açıklamalarıyla destek verenlere teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Dün Katar devletinin 15 milyar civarında yatırım yapma kararı almış olmasıdır. Hazine ve maliye bakanımızın yoğun temaslar neticesinde Kuveyt Almanya hatta Rusya’dan olumlu haberler almış bulunuyoruz.

Trump yönetiminin aldığı kararlar sadece Türkiye ile ilgili değil AB ile ilgili vergi kararları alınmıştı. Bunun ticaret savaşına evrildiği endişesi herkes tarafından dile getiriliyor. Almanya, Fransa, Katar, Kuveyt ve diğer ülkeler Türkiye’nin yanında olduklarını ifade etmiş bulunuyorlar.

KATAR'IN YATIRIM PAKETİ

Konuyla ilgili hazine ve maliye bakanlığımız çalışma yürütüyorlar. Güzel bir paket hazırlandı. Detaylar ortaya çıktıkça açıklanacak. Ben Katar Emiri’ne gösterdiği asaletli duruşundan dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Katar Türkiye’nin gerçek bir dostu olduğunu göstermiştir. Geçen yıl yaşanan körfez krizinde Türkiye oraya yardım etme ve askeri üs konusunda eleştirilere maruz kalmıştı. Şimdi cumhurbaşkanımızın siyasi öngörüsünün ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmış oldu.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
palavere birak
bi durun bakalım olması gereken yere gelsin bi sabit kalsın zafer naraları atmayın neyi başardınız daha
valla darilmayin ben de sizdenim.emme erken oten horozun kafasini keserler.biraz sussak iyi olur.
hayırlı olsun onun içinmi akaryakıta yüzde dokuz zam yaptınız. bu halkı aptal yerine koymayın.....
yakita zam neden geldi secim var diye otv ertelendi simdi gunahi bizemi yani
dövizi olan yüksek kur kârı elde etti .
Biri şuna doların hala 5,70 olduğunu hatırlatsın :)
peki ne kadar sürecek? gelen zamlar nolacak?
devlet şu an ekonomik savaşın yanın içerde dışarda terörizmle savaşıyor. aynı anda sosyal devlet vasfına bürünmek için gereken herşeyi yapıyor. buna benzer birçok konuda çalışıyor. bu kadar işin arasında 2 günde iyi tıparladı
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