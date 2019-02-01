İbrahim Kalın, Asya Kupası'nı kazanan Katar Milli Takımı'nı kutladı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 2019 Asya Kupası'nı kazanan Katar Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"2019 Asya Kupasını kazanan Katar Milli Takımını tebrik ediyorum. Bu gurur gününde Katarlı kardeşlerimizin sevincini can-ı gönülden paylaşıyoruz. Durmak yok yola devam."
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