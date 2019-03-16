Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zellanda’daki sapık, cani katilin manifestosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye atıf yapmasının boşuna olmadığını belirterek, "Bu mesele, sapkınlık içinde bulunan bir iki kişinin yaptığı hadise değildir. Bunun arkasında yatan zihniyetin çok iyi analiz edilmesi gerekir" dedi. "İslami terör" ifadesi kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının hezimetten öteye gitmediğini kaydeden Kalın, bunun teröristleri sevindirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından dün Yeni Zelanda’da gerçekleşen terör olayını değerlendiren Kalın, “Dün yaşanan hadise çok açık ve net şekilde son yıllarda artış gösteren Müslümanlara yönelik nefretin ve İslam karşıtlığının teröre yönelik hazin örneklerinden bir tanesi. Daha önce Cumhurbaşkanımızın bu konuda yaptığı pek çok uyarı vardı. Küresel manada İslam karşıtlığının, Müslüman nefretinin, azınlık ve göçmen karşıtlığının bu tür şiddet olaylarına dönüşebileceğine dair. Fakat bunlara kulak verilmediği için bu tür hadiseleri daha sık görmeye başladık. Daha önce Norveç’te Anders Breivik adında kişi 77 kişiyi benzer bir zihniyetle katletmişti. Fransa, Amerika ve başka ülkelerde benzer olaylar yaşandı. Ama bunlara dönük kapsamlı ve sistematik tedbir alınmadığı için en son Yeni Zelanda’da masum 49 tane insan hayatını kaybetti” diye konuştu.

“Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinin sıradanlaştırılması, normalleştirilmesi, hatta yer yer şiddetin estetize edilmesi sonucunu doğruyor”

“Taziye mesajları, üzüntü ifadeleri önemli olmakla beraber, yeterli değildir” diyen Kalın, “Özellikle batılı ülkelerin dün yaşanan hadise ile ilgili yaptığı değerlendirmelere baktığımız zaman bunları böyle üzüntü ifadesinde ibaret olduğunu asıl meselenin özüne değerlendirmeden yoksun olduğunu görüyoruz. Yapılan bazı açıklamalarda, terör eylemini kınadıklarını söylemekle beraber, bu teröristin sahip olduğu zihin dünyasına ilişkin iddialarını ve ideolojisine yönelik değerlendirmenin yapılmadığını görüyoruz. Tepkilerin çok daha sert, çok daha kapsamlı ve derinlikli olması gerekir. Bu saldırıyı yapanın adı Müslüman olan bir kişi olsaydı Müslümanlar yerine bir kilise veya havrada Hristiyanlar öldürülseydi dünyanın tepkisi çok daha farklı olurdu. Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinin sıradanlaştırılması, normalleştirilmesi, hatta yer yer şiddetin estetize edilmesi sonucunu doğruyor. Bu katilin, bu caninin yaptığı katliamı sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlaması da bu şiddeti estetize edip, benzer hadiseleri teşvik etme gayretinin bir uzantısı olarak görülmeli” açıklamasını yaptı.

“Bir sapkınlık içerisinde bulunan bir kişinin, iki kişinin yaptığı hadise değildir”

Karşılarında çok ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Kalın, şunları söyledi:

“Bu mesele sadece zihni psikoloji sorunları olan, ideolojik bir sapkınlık içerisinde bulunan bir kişinin, iki kişinin yaptığı hadise değildir. Bunun arkasında yatan zihniyet dünyasını, bu insanları kimin beslediğini, kimlerin desteklediğini, finansal, eğitim, medya anlamında bunları kimin bu noktaya getirdiğinin çok iyi analizi yapılması gerekir. Bu bir iklim ve muhit meselesidir. Bu iklimi oluşturan, bu muhiti besleyen bu sorunlu ideolojik yaklaşımları ortadan kaldıracak adımların, tedbirlerin mutlaka atılması lazım. Sadece batılı ülkeler için değil, İslam ülkelerinin de birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip, dünyanın her yerinde yaşayan Müslüman azınlıklara sahip çıkması gerekiyor.” “Bu konuyu yakın şekilde takip etmeye devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı sıfatıyla bu konuyu en yakın takip eden lider olduğunu anlatan Kalın, “Dünden bu yana temasları ve açıklamaları. Bugünde Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Dışişleri Bakanımız Yeni Zelanda’ya gidiyor. Yeni Zelanda hükümeti ve halkına taziyelerini iletecekler, hem de oradaki toplulukla birlikte beraberlik içerisinde olduklarının mesajını verecekler. Biz bu konuyu yakın şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Bu tür hadiselerin yaşanmaması için terörün her türüne karşı hiçbir çifte standarta başvurmadan, sistematik bir şekilde, el birliği içerisinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.