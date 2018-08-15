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İbrahim Kalın: Dalgalanmanın Türkiye’nin ekonomisi ile ilgisi yok (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2018 12:18 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dövizdeki hareketliliğe ilişkin Kalın, "Bu dalgalanmanın Türkiye’nin ekonomisi, bünyesi ile ilgisi yok. Bir ekonomik savaş psikolojik algı operasyonu çerçevesinde Türk parasını yıpratmaya dönük bir takım adımların atıldığını gördük. İlgili bütün kurumlarımızın aldığı tedbirler, vatandaşlarımızın konuyu sahiplenmesi neticesinden de iyiye doğru bir gidişin dün itibariyle başladığını memnuniyetle görüyoruz. Bu iyiye gidişin bundan sonra devam edeceği temel beklentimiz. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Bankacılılık sektörünün son derece sağlam bir yapıya olduğunu herkes bilmektedir. Dünyada en güçlü bankacılık sistemine sahip olan ülkelerden birisi Türkiye’dir" dedi.

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