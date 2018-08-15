HABER

İbrahim Kalın: Dalgalanmanın Türkiye’nin ekonomisi ile ilgisi yok (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2018 13:59 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dövizdeki hareketliliğe ilişkin Kalın, "Bu dalgalanmanın Türkiye’nin ekonomisi, bünyesi ile ilgisi yok. Bir ekonomik savaş psikolojik algı operasyonu çerçevesinde Türk parasını yıpratmaya dönük bir takım adımların atıldığını gördük. İlgili bütün kurumlarımızın aldığı tedbirler, vatandaşlarımızın konuyu sahiplenmesi neticesinden de iyiye doğru bir gidişin dün itibariyle başladığını memnuniyetle görüyoruz. Bu iyiye gidişin bundan sonra devam edeceği temel beklentimiz. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Bankacılılık sektörünün son derece sağlam bir yapıya olduğunu herkes bilmektedir. Dünyada en güçlü bankacılık sistemine sahip olan ülkelerden birisi Türkiye’dir" dedi.

PARTNERKaslar yarışıyor!Kaslar yarışıyor!
CHP'li başkandan Erdoğan'a destek!CHP'li başkandan Erdoğan'a destek!
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan kongre açıklamasıAK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan kongre açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'de art arda istifa depremi!

İYİ Parti'de art arda istifa depremi!

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Demirtaş'a yanıt: Yöntemi yanlış, öz eleştiri vermeyeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Demirtaş'a yanıt: Yöntemi yanlış, öz eleştiri vermeyeceğiz

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

CHP'li başkandan Erdoğan'a destek!

CHP'li başkandan Erdoğan'a destek!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'yeni yaptırım' sorusuna yanıt: Böyle bir bilgi yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'yeni yaptırım' sorusuna yanıt: Böyle bir bilgi yok

MHP'ye dönen Hayati Arkaz'dan ilk açıklama

MHP'ye dönen Hayati Arkaz'dan ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.