İbrahim Kalın'dan 15 Temmuz'un yıl dönümünde ABD'ye FETÖ tepkisi

Sözcü Kalın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, 15 Temmuz darbe girişiminin 4’üncü yılında Türkiye’nin demokrasisini ve özgürlüğünü korumak için tam bir kararlılık içinde olduğunu vurguladı. Sözcü Kalın, "Emperyalist güçlerin taşeronluğuna soyunan din ve eğitim kisvesi altındaki hain FETÖ örgütü amaçlarına ulaşamamış, milletimiz bu mücadeleden güçlenerek çıkmıştır. Ülkemizin başına bir daha böyle bir musibetin gelmemesi için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yuvalanmış FETÖ iltisaklı bir grubun başlatmış olduğu darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, birçok kurumumuz ile vatan toprağımız topyekûn bir saldırı ve işgal girişimine uğramıştır" ifadelerini kullandı.

'BUNLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Sözcü Kalın, darbecilerin aynı gece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef alan bir suikast girişiminde bulunduğunu anımsatarak, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile halkımız darbe kalkışmasını engellemek için sokaklara çıkmış. Üzerlerine F-16’lar, tanklar ve ağır silahlarla ateş açılmasına rağmen eşi görülmemiş bir direniş ve kahramanlık örneği göstererek, canları pahasına bu kanlı darbeyi püskürtmeyi başarmıştır. O gece 251 masum vatandaşımız darbecilerin hain kurşunlarıyla şehit edilmiş, 2194 vatandaşımız da gazi olmuştur. Bunları asla unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.