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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'yeni yaptırım' sorusuna yanıt: Böyle bir bilgi yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2018 12:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın basın toplantısı düzenledi. Kalın, ABD'den olası bir yeni yaptırımla ilgili soruya 'Şu anda böyle bir bilgi söz konusu değil. Umarız böyle bir yanlış tutum içinde olmazlar' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamaları:

Türk ekonomisinde bazı dalgalanmaların olduğunu hepimiz gördük. Bunların Türkiye'nin ekonomisinin bünyesi ile ilgisi yoktur. Bir ekonomik savaş çerçevesinde adımların atıldığını gördük. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır, bünyesi sağlamdır. Bankacılık sektörünün sağlam bir yapıya sahip olduğunu herkes bilmektedir. Tedbirlerle iyiye doğru gidiş başladı. Türkiye ekonomik savaştan yana asla değildir. İyileşme trendinin olduğunu görüyoruz. Trump yönetiminin ek vergi ya da TL ile ilgili açıklamalarına tepkilerin gelmeye devam ettiğini görüyoruz.

Dün Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye serbest piyasa kuralları ile dünya piyasasına entegre olmaya devam edecektir.

Kurlardaki durum tedbirlerin netice verdiğini gösteriyor.

Türkiye kendine yönelik saldırı olduğu zaman, gereken bütün adımları atacaktır.

Bugün Katar Emiri'nin ülkemize ziyareti gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanımız ile görüşme yapacaklar. İkili ve bölgesel ilişkileri ele alacaklar.

MERKEL İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanımızın, Merkel ile bir telefon görüşmesi olacak bugün öğleden sonra. Yarın sayın Macron ile bir telefon konuşması da olacak. Gelişmeleri ele almaları öngörülmekte.

SORU-CEVAP

(ABD elektronik ürünlerine boykot ve F-35'lerin satışı) Trump'ın imzaladığı madde büyük bir paketin içinde. 2019 ABD Savunma Harcamaları ile ilgili. Şu anda bir somut karşılığı yok. Pilotlarımızın eğitimi devam ediyor. Türkiye, F-35'lerin sadece müşterisi değil, projenin ortaklarından birisidir. İş bu yola giderse Türkiye hukuk yollarına başvurur. Umarız iş bu noktaya gelmez. Türkiye'ye yönelik bu tür tehditlerle bir mesafe alınamayacağını herkesin bilmesi gerekir.

Amerikan ürünlerine dönük boykot çağrısını da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Bu hareketlerin bir neticesinin olmasının beklenmesi gayet normal. Bu çerçevede vatandaşlarımız da milli ve yerli bir tepki göstermişlerdir. Bu sorunların bir an önce çözülmesi beklentimizdir. Türkiye'deki yargı sürecini etkileme yolundan vazgeçmeleri gerekir.

YERLİ PARA BİRİMİ İLE TİCARET

Milli paralarla ticaret konusu sayın Cumhurbaşkanımızın gündemde tuttuğu bir konu. Bununla ilgili birimler yetkilendirildiler. Geçen hafta İran Cumhurbaşkanı özel temsilcisinin ziyaretinde de bu konu gündeme geldi. Bu sadece Türkiye'den gelen bir talep de değil. Bu dolarizasyon baskısından kurtulmak için farklı para birimleri ile ticaret bu ülkelerin de gündeminde.

"YENİ YAPTIRIM İLE İLGİLİ BİLGİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

(ABD'den yeni yaptırım gündemde mi?) Şu anda böyle bir bilgi söz konusu değil. Umarız böyle bir yanlış tutum içinde olmazlar. Ekonomik anlamda da bütün bölgeyi olumsuz etkiler.

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İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
turkiye dısarıdan para bulazsa isi zor gelen parayı yeyip yandaslarına aktardılar saygılar
BÜYÜK İŞ ADAMLARI DOLARLARINI BOZDURSUN, VATANINI SEVEN HERKES BOZDURSUN.. DOLAR 5 İN ALTINA DÜŞSÜN.. DONALD TRUMPUN GÜCÜ KIRILSIN..
BEYLER SİZ REİSE FALAN BAKMAYIN DOLAR ALIN BENDEN SÖYLEMESİ. İYİCE YÜKSELİNCE DÖVİZ BÜROSUNDA POZ VERİR. MEMLEKET İÇİN CANIMIZ FEDA FALAN DERSİNİZ HAVANIZ DA OLUR.
bu amerikaya İLK GO HOME DİYEN DENİZ GEZMİŞLER ASILDI.. İLK KARSI CIKIP KIBRISI ALAN SONRADA USLERİ KAPATAN ECEVİTTN SONRA TURK SOLU KAN KAYBETTİRİLDİ.. AMERİKA DOST DEGİLDİR BUNU TUM TURKİYENİN SU ANDA GECTE OLSA ANLADIGINI GÖRMEK SEVİNDİRİCİ..AMA HALA BAZI TROLLER BOLUCUK YAPIP AMAERİKANIN EKMEGİNE YAG SURMEKTEDİRLER..
ekonomi çok güçlü çok:)
yaw akp yi ve reisi cumhuru dùnyada yùzde 42 den baska kimse sewmiyor....nefret ediyor
mynet, cumhurbaşkanı değil, BAŞKAN ERDOĞAN
Abi yeni para birimi şart. Türk milletine diz çöktüremiceksin sarı domuz
ulkeyi mahvettiniz.dahada mahvedeceksiniz.kotu yorum yani ahlaksiz yorum yazan koyunlarin iki mislini iade ediyorum.
tabi .. bari diye umalım.
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