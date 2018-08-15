Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'yeni yaptırım' sorusuna yanıt: Böyle bir bilgi yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kalın'ın açıklamaları: Türk ekonomisinde bazı dalgalanmaların olduğunu hepimiz gördük. Bunların Türkiye'nin ekonomisinin bünyesi ile ilgisi yoktur. Bir ekonomik savaş çerçevesinde adımların atıldığını gördük. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır, bünyesi sağlamdır. Bankacılık sektörünün sağlam bir yapıya sahip olduğunu herkes bilmektedir. Tedbirlerle iyiye doğru gidiş başladı. Türkiye ekonomik savaştan yana asla değildir. İyileşme trendinin olduğunu görüyoruz. Trump yönetiminin ek vergi ya da TL ile ilgili açıklamalarına tepkilerin gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Dün Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye serbest piyasa kuralları ile dünya piyasasına entegre olmaya devam edecektir. Kurlardaki durum tedbirlerin netice verdiğini gösteriyor. Türkiye kendine yönelik saldırı olduğu zaman, gereken bütün adımları atacaktır. Bugün Katar Emiri'nin ülkemize ziyareti gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanımız ile görüşme yapacaklar. İkili ve bölgesel ilişkileri ele alacaklar.

MERKEL İLE GÖRÜŞME



Cumhurbaşkanımızın, Merkel ile bir telefon görüşmesi olacak bugün öğleden sonra. Yarın sayın Macron ile bir telefon konuşması da olacak. Gelişmeleri ele almaları öngörülmekte. SORU-CEVAP



(ABD elektronik ürünlerine boykot ve F-35'lerin satışı) Trump'ın imzaladığı madde büyük bir paketin içinde. 2019 ABD Savunma Harcamaları ile ilgili. Şu anda bir somut karşılığı yok. Pilotlarımızın eğitimi devam ediyor. Türkiye, F-35'lerin sadece müşterisi değil, projenin ortaklarından birisidir. İş bu yola giderse Türkiye hukuk yollarına başvurur. Umarız iş bu noktaya gelmez. Türkiye'ye yönelik bu tür tehditlerle bir mesafe alınamayacağını herkesin bilmesi gerekir. Amerikan ürünlerine dönük boykot çağrısını da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Bu hareketlerin bir neticesinin olmasının beklenmesi gayet normal. Bu çerçevede vatandaşlarımız da milli ve yerli bir tepki göstermişlerdir. Bu sorunların bir an önce çözülmesi beklentimizdir. Türkiye'deki yargı sürecini etkileme yolundan vazgeçmeleri gerekir.