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İbrahim Kalın'dan af tartışmasına ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 18:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli'nin af tepkisine ilişkin Kalın, "Cumhurbaşkanımız MHP'yi hedef almadı. Ortada ya yanlış anlaşılma ya da çarpıtma var. " ifadesini kullandı.

İbrahim Kalın'dan af tartışmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın'ın açıklamaları şöyle:

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Münbiç yol haritasının önemi vurgulandı. . Trump ile görüşmede FETÖ ile mücadele de görüşüldü. Trump, İdlib Mutabakatı nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. ABD ile Gaziantep'teki eğitim önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Kaşıkçı cinayetinin önümüzdeki günlerde aydınlatılması hakkında konuşuldu.

BAHÇELİ'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanımız MHP'yi hedef almadı. Ortada ya yanlış anlaşılma ya da çarpıtma var. Özensiz hazırlanan bir af yasasına atıf yapıyordu.

29 EKİP RESEPSİYONU

Resepsiyon 3. Havalimanının açılması nedeniyle İstanbul'da yapılacak.

DANIŞTAY'IN 'ANDIMIZ' KARARI

Milli kimliğin en geniş ve kuşatıcı şekilde ifade edilmesi gayet doğaldır. O gerekçeler ortadan kalkmış değil.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Otoparkta bulunan araçla ilgili inceleme yapıldı. Delillerin ve bilgilerin toplanması önem arz ediyor. Cumhurbaşkanımızın baştan beri koyduğu çizgi nettir. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması hedefimiz ve görevimizdir. Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak.

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İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü

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