İbrahim Kalın'dan af tartışmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
İbrahim Kalın'ın açıklamaları şöyle:
ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ
Münbiç yol haritasının önemi vurgulandı. . Trump ile görüşmede FETÖ ile mücadele de görüşüldü. Trump, İdlib Mutabakatı nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. ABD ile Gaziantep'teki eğitim önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Kaşıkçı cinayetinin önümüzdeki günlerde aydınlatılması hakkında konuşuldu.
BAHÇELİ'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR
Cumhurbaşkanımız MHP'yi hedef almadı. Ortada ya yanlış anlaşılma ya da çarpıtma var. Özensiz hazırlanan bir af yasasına atıf yapıyordu.
29 EKİP RESEPSİYONU
Resepsiyon 3. Havalimanının açılması nedeniyle İstanbul'da yapılacak.
DANIŞTAY'IN 'ANDIMIZ' KARARI
Milli kimliğin en geniş ve kuşatıcı şekilde ifade edilmesi gayet doğaldır. O gerekçeler ortadan kalkmış değil.
KAŞIKÇI CİNAYETİ
Otoparkta bulunan araçla ilgili inceleme yapıldı. Delillerin ve bilgilerin toplanması önem arz ediyor. Cumhurbaşkanımızın baştan beri koyduğu çizgi nettir. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması hedefimiz ve görevimizdir. Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak.
Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an
Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı
Biraseverlere kötü haber
Trump orduyu alarma geçirdi!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Belki de ana muhalefetin sonu olacak
İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı
Galaxy S10 emin adımlarla geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum