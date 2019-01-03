İbrahim Kalın'dan 'Ceren Damar' açıklaması: Tüm yönleriyle araştırılıyor

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., iddiaya göre asistan hoca olarak derslerine giren araştırma görevlisi Ceren Damar'ın akşam saatlerinde fakülte binasındaki odasına gitti. Hasan İsmail H., burada tartıştığı Ceren Damar'ı önce bıçakladı, ardından belinden çıkardığı tabancayla vurarak öldürdü. Bir yıllık evli olan Ceren Damar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

"KOMŞUMUZUN KIZI"



Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi. Kalın, paylaşımında, "Komşumuzun kızı ve Çankaya Üni Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, dün menfur bir saldırıda hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor" dedi.

SALDIRININ HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADA



Çankaya Üniversitesi'nde dün akşam saatlerinde akademisyen Ceren Damar Şenel, öğrencisi tarafından öldürüldü. Saldırı sonrası yaşananlar ise amatör kamera tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde saldırı sonrası akademisyene yapılan ilk müdahale görülüyor. Şenel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.