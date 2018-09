İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısındaki açıklamasında, MİT'in terör örgütlerine yönelik yurt dışı operasyonları için 'Her an, her yerde, her şey olabilir' dedi.

Kalın'ın basın toplantısında İdlib, Münbiç ve FETÖ operasyonlarına yönelik açıklamaları şöyle:

İDLİB'DEKİ GELİŞMELER



Bütün dünyanın izlediği İdlib saldırısı önlenmiş oldu. Mutabakat çerçevesinde ilgili birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Silahlardan arınmış alanın nasıl oluşturulacağı konuları da MİT, TSK ve özel kuvvetler Ruslarla birlikte bunu sahada çalışıyorlar. İdlib mutabakatı çerçevesinde bu çalışmalarını yoğunlaştırıyorlar. Bütün bölgenin terör unsurlarından arındırılması öncelikli hedefimizdir.

"MÜNBİÇ'TE ORTAK DEVRİYE ÇOK YAKINDA"



ABD ile vardığımız Münbiç mutabakatını uygulanması büyük önem arz ediyor. ABD ile Münbiç'te ortak devriye çok yakın bir zamanda başlayacak.

YURT DIŞI OPERASYONLAR



MİT'in terör örgütlerine karşı yurt dışı operasyonları kararlılıkla devam edecek. Reyhanlı'da olduğu gibi 3 yıl da olsa, 5 yıl da olsa Türkiye'ye karşı suç işleyenler mutlaka adaletin önüne çıkarılacaktır.

"OPERASYONLAR ARA VERMEDEN DEVAM EDECEK"



(MİT'in yurt dışı operasyonları ve Gülen'in iadesi) Amerika olur, başka ülkeler olabilir. Buralara dönük de ilgili kurumlarımıznı opersyonları ara vermeden devam edecek. Her an, her yerde, her şey olabilir. Benzer operasyonlar olabilir, başka ülkelerde de olabilir.