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İbrahim Kalın'dan darbe söylentileri hakkında açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2020 10:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, darbe söylentileriyle ilgili olarak, 'Her an teyakkuz halindeyiz ama darbe heveslilerine prim vermeyiz' dedi.

İbrahim Kalın'dan darbe söylentileri hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından darbe söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"15 Temmuz darbe girişimini canıyla ve kanıyla püskürten bu millet, darbelere asla geçit vermeyecektir" diyen Kalın, "Darbe söylemleri bu ülkenin dikkatini ve enerjisini dağıtmayı, hedeflerinden uzaklaştırmayı amaçlamaktadır." uyarısında bulundu.

"HER AN TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Kalın, 'Her an teyakkuz halindeyiz ama darbe heveslilerine prim vermeyiz.' dedi.

Suriye'deki gelişmelerle ilgili de konuşan İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullandı.

"Türkiye’nin Suriye’nin toprağında gözü yoktur. Askerimiz orada Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunmaktadır. Amacı sivilleri korumak ve siyasi süreci ilerletmektir. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir."

DARBE SÖYLENTİLERİNİN KAYNAĞI

ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND Corporation'ın Türkiye ile ilgili yayımladığı son rapor, son günlerde Türkiye kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Raporda özellikle, Türk ordusundaki orta kademedeki subayların kaygılı olduğu, bunun yeni bir darbeye dahi yol açabileceği yönündeki tespit, yeni bir darbe tartışmasına yol açtı.

Kaynak: Haber Merkezi / BBC

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