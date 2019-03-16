İbrahim Kalın'dan sert açıklama: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Haberturk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kalın, Yeni Zelanda katliamıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. "Bu saldırı bir Müslüman tarafından yapılsaydı dünya ayağa kalkardı" diye konuşan Kalın sözlerini şözlerine şöyle devam etti:

Özellikle Batılı, hristiyan kişiler yapılan eylemlerde 'yalnız kurt, sorunları vardı, psikolojik sorunları var' diyerek olayı sıradanlaştırıldığına tanık olurduk. Tersi olsaydı, bugün dünyayı ayağa kaldırmış olurlardı.

Batı dünyasının yaptığı açıklamaların duygusal boyuttan öteye geçmediğini belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bu katliamın sıradan bir eylem değil, Avrupa'da yükselen aşırı ırkçı, İslamofobik ve Türk nefretinden beslenen akımların bir tezahürü olduğunu kaydetti.

TRUMP'A TEPKİ

"Batı'dan gelen açıklamalar var. Ben bu açıklamalara baktığımda bunların fazlasıyla diplomatik olduğunu görüyorum. Bu açıklamalar elbette önemlidir, yapılmalıdır bir itirazım yok. Ama mesela Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamaya, sayın Trump'ın açıklamasında olayın failiyle ilgili tek bir cümle yok. Bu terör eylemini yapan kişinin zihniyetine dair tek bir cümle yok.