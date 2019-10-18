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İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 14:20 | Son Güncelleme

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Nuri Pakdil, hayatını kaybetti.

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Yazar Nuri Pakdil, salı günü, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yazar Pakdil'in vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından duyurdu.

Kalın, "Nuri Pakdil bey Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bir güzel insan daha göçtü... Mekanı cennet olsun." dedi." dedi.

NURİ PAKDİL KİMDİR?

Nuri Pakdil, 1934 senesinde Kahramanmaraş’ta doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Şiir ve deneme türündeki ilk çalışmalarını Maraş’ta Demokrasiye Hizmet gazetesinde yayımladı.

1954-1955 senesinde henüz lisedeyken Hamle isimli dergisini yayınlamaya başladı.

1964 senesinde İstanbul’da, bir haftalık dergide sanat sayfaları düzenledi.

1969 senesinin Şubat ayında Edebiyat Dergisi’ni, 1972 senesinde de Edebiyat Dergisi Yayınları’nı kurdu. Edebiyat Dergisi Yayınları’nın ilk kitabı Batı Notları’dır.

Edebiyat Dergisi, yayın hayatına 1988 senesinde ara verdi.

Edebiyat Dergisi Yayınları 1972-1984 yılları arasında 18’i Nuri Pakdil imzasını taşıyan toplam 45 kitap yayımlandı.

Kasım 2014’te Necip Fazıl Saygı Ödülü’nün ilkini aldı. Aynı yıl yaptığı açıklamada “Muhafazakar değilim, devrimciyim!” ifadelerini kullanarak, sağcı veya solcu olmadığını, “İslamcı” olduğunu söyledi. Pakdil, marksizme ve komünizme yakınlık hissetmediğini fakat ilgiyle izlediğini de açıkladı.

ESERLERİNİN BAZILARI

Harikalar Tablosu / Prevert, Oyun/Çeviri, Temmuz 1974.
Bir Yazarın Notları II, Deneme, Aralık 1980.
Edebiyat Kulesi, Deneme, Şubat 1984.
Ahid Kulesi, Şiir, Haziran 1997.
Kalem Kalesi, Deneme, Ekim 1998.
Osmanlı Simitçiler Kasîdesi, Şiir, Temmuz 1999.


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Nuri Pakdil Büyükelçi İbrahim Kalın

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