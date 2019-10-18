İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Yazar Nuri Pakdil, salı günü, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yazar Pakdil'in vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından duyurdu.

Kalın, "Nuri Pakdil bey Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bir güzel insan daha göçtü... Mekanı cennet olsun." dedi." dedi.

Nuri Pakdil bey Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.

Bir güzel insan daha göçtü...

Mekanı cennet olsun. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 18, 2019

NURİ PAKDİL KİMDİR?



Nuri Pakdil, 1934 senesinde Kahramanmaraş’ta doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Şiir ve deneme türündeki ilk çalışmalarını Maraş’ta Demokrasiye Hizmet gazetesinde yayımladı.

1954-1955 senesinde henüz lisedeyken Hamle isimli dergisini yayınlamaya başladı.

1964 senesinde İstanbul’da, bir haftalık dergide sanat sayfaları düzenledi.

1969 senesinin Şubat ayında Edebiyat Dergisi’ni, 1972 senesinde de Edebiyat Dergisi Yayınları’nı kurdu. Edebiyat Dergisi Yayınları’nın ilk kitabı Batı Notları’dır.

Edebiyat Dergisi, yayın hayatına 1988 senesinde ara verdi.

Edebiyat Dergisi Yayınları 1972-1984 yılları arasında 18’i Nuri Pakdil imzasını taşıyan toplam 45 kitap yayımlandı.